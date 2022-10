HC Košice ukončili víťaznú sériu Spišiakov: Víťazný únik Slováka v predĺžení

Hokejisti HC Košice vyhrali v zápase 10. kola Tipos extraligy na ľade HK GROTTO Spišská Nová Ves 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól dal v extračase po samostatnom úniku Marek Slovák. Spišská Nová Ves prehrala po troch predchádzajúcich víťazstvách, Košice uspeli druhýkrát za sebou.

HK GROTTO Spišská Nová Ves - HC Košice 1:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 22. Štrauch (Ališauskas, Ouellet-Beaundry) – 37. Lamper (Olsson, Deyl), 62. Slovák. Rozhodovali: Výleta, Fridrich, – Tvrdoň, Synek, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2670 divákov.

Spišská Nová Ves: Melicherčík – Malina, Ališauskas, Ouellet-Beaudry, Romaňák, Česánek, Ordzovenský – Verbeek, Bortňák, Vandas – Štrauch, Nellis, Rapáč – Majdan, Salituro, Giľák – Tkáč, Novák, Hamráček

Košice: Riečický – Southorn, Šedivý, Deyl, Olsson, Novota, Ferenc, Bartoš – Jääskeläinen, Campbell, Leskinen – Watling, Chovan, Bartánus – Tybor, Slovák, Lamper – Havrila, Linet, Rogoň

Hokejisti HK Nitra zdolali v 10. kole Tipos extraligy na domácom ľade Duklu Trenčín tesne 2:1. Trenčín je s ôsmimi bodmi na chvoste tabuľky najvyššej súťaže. Do dvojgólového vedenia poslali “Corgoňov” Tvrdoň a Knies. Trenčania ešte v 55. minúte dokázali zápas zdramatizovať gólom Petráša, ale v záverečnej hre bez brankára už vyrovnávajúci gól nestrelili.



HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Góly: 4. Tvrdoň (Solenský, Holešinský), 46. Knies (Holešinský, Sýkora) - 55. Petráš (Čacho, Ulrych). Rozhodovali: Novák, Goga - Orolin, Junek, vylúčení: 5:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2456 divákov

Nitra: O’Connor – Mezei, Bodák, Erkamps, Donaghey, Švarný, Gajdoš, Pupák – Holešinský, Buncis, Solenský – Knies, A. Sýkora, Lacka – Tvrdoň, Myklucha, R. Varga – Volko, Šramaty, Molnár - Pekarčík

Trenčín: LaCouvée – Starosta, Tourigny, Ozols, Pietroniro, Ulrych, Hlaváč, Martiška – Sloboda, Čacho, Petráš – Hudec, Flick, Thelin – Krajčovič, Sojčík, Cíger – Vaňo, Gaťár, Stahoň

Hokejisti Banskej Bystrice v 10. kole Tipos extraligy neuspeli na domácom ľade, keď s Popradom prehrali 1:3. Hostia spod Tatier po troch prehrách v rade dokázali pod Urpínom bodovať naplno najmä účinnou taktickou hrou.

V úvode duelu nevyužil únik a ani nariadené trestné strieľanie hosťujúci Kukuča, ale jeho tím napokon išiel do vedenia v štrnástej minúte, keď ťažil z tlaku dohratej presilovky a voľný Kotvan poslal puk do horného rohu Rahmovej svätyne. Domáci bleskovo odpovedali už o 22 sekúnd. Po vyhratom buly Urbánka sa ujala strela Ďatelinku spoza kruhu – 1:1. Hokejisti spod Urpína potom nevyužili viaceré šance, v strednom dejstve napríklad Pavlin zazvonil na hornej žŕdke, a tak pykali v 37. minúte. Svitana mal priestor v medzikruží a švihom poslal puk do horného rohu pod brvno. V tretej tretine sa Bystričania snažili vyrovnať, ale mohli pykať v oslabení, pretože Svitana z kruhu poslal puk do hornej žŕdky. Napokon sa presadil Paukovček v trme – vrme zblízka v 57. minúte a stanovil stav na 1:3.



HC´05 Banská Bystrica – HK Poprad 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 14. Ďatelinka (Urbánek) – 14. Kotvan (Yogan, T. Bokroš), 37. Svitana (Mlynarovič), 57. L. Paukovček (Záborský, Yogan). Rozhodovali: Baluška, Jobbágy – Hajnik, Kacej, vylúčení na dve min.: 2:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1983 divákov

Banská Bystrica: Rahm – Holenda, Ďatelinka, Björkung, Luža, Pavlin, Bačík, Frídel – Výhonský, Sojka, G. Gabor – Bíreš, Kontos, Kabáč – Šoltés, Tamáši, D. Jendek – R. Gašpar, Urbánek, J. Sukeľ

Poprad: Peters– Drgoň, Brincko, T. Bokroš, Meliško, Kotvan, M. Mešár, Nahalka – Yogan, Skokan, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Matej Paločko – Kukuča, Bubela, M. Suchý – Valigura, L. Paukovček, S. Petráš

Hokejisti HC Nové Zámky vyhrali v zápase 10. kola Tipos extraligy na ľade Michaloviec 5:4 po nájazdoch a v tabuľke im patrí priebežne druhá priečka so štvorbodovým mankom na lídra Slovan Bratislava, ktorý má jeden zápas k dobru. Nové Zámky prišli o triumf v riadnom čase štyri sekundy pred koncom tretej tretiny, keď svojim druhým gólom v dueli vyrovnal na 4:4 Patriks Zabusovs. V nájazdoch rozhodol o triumfe hostí Benjamin Johnson.



HK Dukla Ingema Michalovce - HC MIKRON Nové Zámky 4:5 pp a sn (2:0, 0:2, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 1. Buc (Suja, Michalčin), 18. Bjalončík (Paločko), 46. Zabusovs (Glazkov, Michalčin), 60. Zabusovs (Osburn) – 29. Jackson (Lee), 40. Hatala (Mišiak), 53. Johnson (Ligas), 57. Jackson (Johnson, Kantor), Rozh. nájadz Johnson. Rozhodovali: Kalina, Smrek – Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 6:4 na 2 min, navyše Vašaš - Chovan obaja 5+DKZ, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1721 divákov.

Michalovce: Vošvrda – Glazkov, Michalčin, Hammond, Osburn, Macejko, Stripai – Safaralejev, Suja, Buc – Zabusovs, Pavlovs, Lapšanský – Žitný, Bjalončík, Paločko – Vašaš, Galamboš, Chalupa

N. Zámky: Kantor – Lee, Hatala, Kozák, Chovan, Roman, Ligas, Babeliak, Knižka – Števuliak, J. Mikúš, T. Mikúš – Jackson, Johnson, Farley – Mišiak, Ondrušek, Šišovský – Faith, Barto, Klempa

Hokejisti HC MV Transport Prešov vyhrali v zápase 10. kola Tipos extraligy doma nad HKM Zvolen 3:2 po predĺžení. Z triumfu sa domáci tešili po troch predchádzajúcich prehrách a v tabuľke im patrí piata priečka. O zisku dvoch bodov pre Prešov rozhodol v 63. minúte v presilovke Kanaďan Abbott Girduckis. Zvolen figuruje v tabuľke na tretej pozícii.



HC MV Transport Prešov - HKM Zvolen 3:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 12. Ballhorn (Nauš, Šimun), 51. Jendroľ (Girduckis, Turan), 63. Girduckis (Martin, Gerlach) – 32. Mudrák (Hecl, Sideroff), 49. Hain (Zuzin, Messner). Rozhodovali: Korba, Štefík – Durmis, Janiga, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 768 divákov.

Prešov: Bespalov – D.Jendroľ, Turan – Rajnoha, Ballhorn – Giles, Fekiač – Nátny – Žilka, Šimun, K. Jendroľ – Nauš, Šimek, Gerlach – Martin, Girduckis, Neuls – Krajč, Krajniak, Klíma

Zvolen: Paterson – Messner, Hain – Sládok, Mudrák – Hráško, Barcík – Bondra, Hunterbrinker, Zuzin – Hecl, Longkow, Sideroff – Stupka, Šiška, Jedlička – Kašlík, Csanyi, Viedenský, Marcinek