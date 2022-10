Jágr vytočený ako nikdy: Kde je nejaká zodpovednosť za to, čo robia?

Legendárny český hokejista Jaromír Jágr (50) vytočený ako ešte nikdy! Kde je nejaká zodpovednosť za to, čo robia? Pýta sa nahnevaný hrajúci majiteľ českého extraligového Kladna. Čo ho tak rozhnevalo?

Česká hokejová legenda Jaromír Jágr (50) sa v extraligovom stretnutí proti Sparte Praha objavil na lavičke "rytierov" z Kladna. V tejto sezóne ešte neodohral ani minútu. Ako je to teda možné, keď majitelia klubov v českej extralige majú pobyt na striedačke zakázané?

Jednoducho. Kladno v zápise o stretnutí uviedlo Jágra do kolónky fyzioterapeut. Upozornili na to české médiá. „Zbláznili sa snáď v Kladne? Jágr už nie je vedený ako hráč, alebo majiteľ. Je z neho fyzioterapeut," uvádzal jeden z titulkov.

A práve spomínaný článok poriadne vytočil Jágra, ktorý sa rozhodol práve na to reagovať na sociálnej sieti. „Jednoducho sa vyskytla chyba pri vypĺňaní zápisu, omylom sa kliklo na inú možnosť výberu funkcie. To sa jednoducho stane. Všetci robíme chyby,“ vysvetľoval Jágr. Dodal, že ako víťaz olympiády má trénerskú licenciu C+ a preto môže byť počas zápasov na striedačke.

„Zaráža ma, že z takejto banálnej chyby sa robí senzácia a nechápem, prečo niekto potrebuje o niečom takom diskutovať. Kde je nejaká zodpovednosť, že to, čo píšem, je pravda?“ rozohnil sa legendárny hokejista na novinárov.

Portál sport.cz, ktorý bol autorom spomínaného článku, na Jágrove ostré slová reagoval. „Je čudné, keď sa u jeho mena objaví v kolónke funkcia fyzioterapeut. A nič na tom nemení, či išlo o úmysel, alebo o úsmevnú chybu."

Jágrovo vysvetlenie o tom, že sa jednoducho vyskytla chyba pri vypĺňaní zápisu o stretnutí, asi príliš neobstojí. Hlavný tréner Otakar Vejvoda bol písaný ako funkcionár. Vedúci tímu Václav Blažek ako hlavný kouč. Tréner brankárov a videokouč Radek Jirátko zasa ako vedúci tímu.

Fakt, že v zápise Kladna vznikol poriadny "guláš" má pravdepodobne úplne iné vysvetlenie, ako technickú chybu, ktorou argumentoval Jágr. Vedúci tímu Václav Blažek má ako jediný platnú A licenciu trénera. „Jardo je vedený v zápise, aby mohol byť na striedačke. Nič viac v tom nie je,“ priznal farbu hovorca Kladna Lukáš Jůdl.