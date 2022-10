Buček definitívne hráčom Třinca a kajá sa za KHL: Urobil som chybu!

Hokejový útočník Samuel Buček (23) sa stal definitívne hráčom českého extraligového Třinca. Po podpise zmluvy sa kajá za svoje rozhodnutie hrať v Rusku - urobil som chybu!

Slovenský útočník Samuel Buček (23) sa stal oficiálne novou posilou českého majstra HC Oceláři Třinec. Najlepší strelec a najproduktívnejší hráč základnej časti aj play off uplynulej sezóny slovenskej extraligy pôvodne podpísal zmluvu s farmou Seattle Kraken v zámorí. Ale kontrakt napokon z vlastnej iniciatívy zrušil. Následne podpísal s ruským tímom Neftechimik Nižnekamsk.

Jeho pôsobenie v KHL vyvolalo obrovskú vlnu kritiky. Bučekovi sa navyše angažmán v Nižnekamsku nevydaril. V šiestich zápasoch nebodoval, na konte mal len tri mínusové body a klub ukončil z dôvodu neuspokojivých výkonov vzájomnú spoluprácu. Po tom, ako sa objavili prvé správy o tom, že mieri do Třinca, bývalý český hokejista v súčasnosti televízny expert Jakub Koreis nešetril kritikou. Hovoril o tom, že vedenie Třinca angažovaním Bučeka pošliape všetky hodnoty a všetko, čo klub v posledných rokoch vybudoval.

Pôsobenie v Rusku označil ako chybu

„Urobil som chybu a veril tomu, že dostanem dosť priestoru, aby som sa po zranení dostal späť do formy a bol užitočným hokejistom. To sa nestalo," reagoval Buček na svoje ruské pôsobenie pre oficiálny klubový web "oceliarov" z Třinca. „Chcem hľadieť dopredu, odviesť maximum pre tím a posunúť sa tak vo svojej kariére. Oceliari sú obrovská výzva, v ktorej chcem a musím uspieť," dodal najužitočnejší hráč uplynulej sezóny slovenskej extraligy.

V Třinci si od príchodu slovenského útočníka veľa sľubujú. „Má veľký potenciál byť bodovým hráčom. Po dlhých rozhovoroch so Samuelom vieme, že je motivovaný a ochotný na sebe pracovať, podriadiť sa potrebám mužstva. To bolo rozhodujúce," reagoval na príchod novej posily hlavný tréner Třinca Zdeněk Moták.

Dokázať, že vie hrať aj inde ako v Nitre

Športový riaditeľ klubu Jan Peterek zas ocenil Bučekovu bojovnosť a odhodlanie, ktoré preukázal aj tým, že finále slovenskej extraligy odohral so zlomeninou. „Samuel Buček je mladý perspektívny hráč, ktorý si ide tvrdo za svojím a je ochotný prijímať pri tom rany. Príkladom toho je vlaňajšie finále slovenskej extraligy, ktoré odohral so zlomeninou. Samuela sme pred dohodou podrobili dlhému a pre neho možno aj nie príliš príjemnému rozhovoru. Presvedčil nás, že mu ide primárne o to hrať čo najlepší hokej, zlepšovať sa a pomôcť tímu k úspechu. Prajem mu, aby sa mu u nás darilo a ukázal, že vie hrať aj inde než v domovskej Nitre."

Faktom je, že Bučekovi žiadny zahraničný angažmán doteraz nevyšiel. V sezóne 2019-20 to skúšal vo fínskom KooKoo, kde vydržal len päť zápasov. V úvode aktuálnej sezóny vydržal v ruskom Nižnekamsku šesť duelov. Chytí sa v Česku?