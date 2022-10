Lintner si o Montreale myslí svoje: Slafkovský na farme? Piati ľudia by prišli o prácu!

Opäť nebodoval. Tím Montreal Canadiens má za sebou náročný štart sezóny, keďže behom štyroch dní odohral tri ťažké zápasy. Útočník Juraj Slafkovský (18) si ani v sobotňajšom dueli proti Washingtonu (1:3) nepripísal žiadny kanadský bod. Zo strany priaznivcov Habs preto čelí ostrej kritike. Na pomoc mu však priskočil Richard Lintner (44), ktorý má pre fanúšikov slová plné nádeje.

Lintner je známy tým, že ani v nepriaznivých časoch nestráca svoj povestný optimizmus. Inak to nie aj ani v prípade Slafkovského. „Juraj odohral v NHL kvalitný debutový zápas, spravil veľa dobrých malých vecí. Defenzívne bol v poriadku. Škoda, že ešte nedostal priestor ani na presilovke, ani na oslabovke. Ale je v pozícii, že o pár zápasov môžeme vidieť úplne iného Slafkovského a o pár mesiacov zase iného Slafkovského. Napredovať a zvykať si na tempo bude rýchlo. Na začiatok sa zrejme musí stať to, aby sa niekto z hráčov na presilovke zranil. Keď dostane priestor hrať powerplay, tak bude len na ňom, ako skoro mu tam tie góly padnú. Ak nebude hrávať presilovky, tak veľa bodov nespraví. To proste nejde,“ povedal Lintner pre Nový Čas.

Sú to kecy

Keď sa začne skloňovať slovo farma, majster sveta z Göteborgu hneď pohotovo reaguje. „Slová o farme sú kecy. Je to jednotka draftu v Montreale, teda v tíme, ktorý buduje mužstvo. Pre Ďura je to krásna príležitosť vybojovať si miesto v tej hierarchii. Ak Juraja pošlú na farmu, tak päť ľudí príde o robotu, lebo urobili niekde chybu. To je nezmysel. Jasné, je to súčasť komunikácie, aby bola okolo toho story, ale myslím si, že na farmu nepôjde,“ zhodnotil vždy usmiaty Citrón, ktorý si však zároveň uvedomuje, že Slafkovský je v mekke hokeja pod obrovským tlakom.

Vie sa správať

„Áno, je to náročné, ale viete, čo je náročnejšie? Keď sa o vás vôbec nerozpráva. On už do toho vletel a vstrebáva to celé niekoľko mesiacov od draftu. Treba podčiarknuť, že Juro sa vie správať a aj táto črta mu prihrala prvé miesto na drafte. Nielen, ale aj,“ uzavrel Lintner.