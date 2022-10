Tréner futbalovej reprezentácie Calzona: Keď Hamšík skončí, bude sedieť vedľa mňa!

Má v tom jasno! Najbližšími spolupracovníkmi talianskeho trénera našej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu (53) v realizačnom tíme sú jeho krajania. Časom sa to zmení. Nový kouč v rozhovore pre talianske médiá prezradil, že v blízkej budúcnosti sa jedným z jeho asistentov stane Marek Hamšík (35), ktorý v máji ukončil bohatú reprezentačnú kariéru.

Bol to práve Hamšík, ktorý ho odporučil Slovenskému futbalovému zväzu do funkcie trénera národného tímu. Bývalý kapitán reprezentácie i Partenopei sa s talianskym koučom dobre pozná z čias svojho pôsobenia v SSC Neapol. Tam bol asistentom hlavného trénera Maurizia Sarriho. Calzona po nástupe na slovenskú lavičku priznal, že neuspel s pokusmi prehovoriť Hamšíka, aby z mužstva neodchádzal.

„Rešpektujem jeho rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru. Bolo založené na nenapadnuteľných princípoch. Nechcel som to siliť. Marek ostáva symbolom krajiny. Na Slovensku je kráľom. Často sa s ním rozprávam. Zaujalo ma, ako sa stará o svoje telo. Keď sa rozhodne skončiť v Turecku, bude sedieť vedľa mňa,“ vyhlásil Calzona pre Radio Crc a citoval ho aj denník Corriere dello Sport.

Banskobystrickému rodákovi vyprší zmluva s Trabzonsporom v júni budúceho roka. V tom čase bude mať reprezentácia za sebou štyri zápasy kvalifikácie o postup na ME 2024. Po neúspechu dostať sa na tohtoročný svetový šampionát do Kataru a výbuchu v Lige národov je tu nová šanca na reparát. „Chceme postúpiť na ME. Vieme, že naša skupina na čele s Portugalskom nie je jednoduchá. Dôležitá bude rýchla konsolidácia mužstva,“ uviedol Calzona. Budúci mesiac odohrá jeho tím v asociačnom termíne dva prípravné zápasy - v Podgorici proti Čiernej Hore, druhý súper zatiaľ nie je známy.