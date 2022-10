Róbert Mak je vo fantastickej forme: Ďalším krásnym gólom rozhodol o víťazstve svojho tímu

Gólom v 41. minúte rozhodol o víťazstve FC Sydney na pôde Westernu United 3:1. Slovenský krídelník hral do 62. minúty. Sydney sa vďaka zisku troch bodov posunulo v tabuľke na štvrté miesto.

