Na Stanislava Kropiláka († 67) spomína jeho dvojička z Interu Justín Sedlák (67): Z Kilyho sme chceli mať prezidenta!

Už je v basketbalovom nebi! Nič iné si v prípade slovenského basketbalistu 20. storočia Stanislava Kropiláka († 67) predstaviť nemožno. Medailistu z ME, mnohonásobného československého i slovenského basketbalistu roka, člena Siene slávy FIBA zradilo srdiečko nečakane doma, po prepustení z nemocnice. Správa o jeho náhlom skone zaskočila všetkých, ktorí ho poznali. Medzi nimi aj jeho rovesníka a dlhoročného basketbalového i študentského spolupútnika v bratislavskom Interi Justína Sedláka (67).

„V partii sme mu predpovedali, že raz bude prezidentom. Nie klubu, ale takým ozajstným. Z nás všetkých mal na to všetky predpoklady!“ vyznal sa Justín a potom prezradil ako sa k nemu dostala správa o smrti kamaráta: „Tá správa, ktorú mi zvestovala v piatok Stankova priateľka Anka, ktorá bola našou spolužiačkou z vysokoškolských štúdií, mi vyrazila dych. Dva dni predtým mi ona oznamovala nádejnú správu, že ho z nemocnici prepustia vo štvrtok domov... A na druhý deň skonal,“ spustil s neskrývaným dojatím v hlase Justín Sedlák, ktorý naozaj môže o sebe povedať, že Kilyho poznal hádam najlepšie.

Škola, nie šport

„Viete, čo je zaujímavé? Moje prvé spomienky na naše súžitie nepatrili športu, teda basketbalu, ale škole. Ako vrcholoví športovci sme mali šťastie na naozaj skvelých spolužiakov, ktorí nám chodili fandiť do haly na Pasienkoch... Dve z nich, ktoré žijú už dlhé roky v Austrálii, mi už volali a pýtali sa, čo sa stalo,“ pokračoval Justín ešte skôr ako sme sa stihli spýtať, čo vie o príčine nečakanej smrti kamaráta. „Neviem presné lekárske diagnózy, ani nechcem používať ich múdre výrazy. Viem od Anky, že pred niekoľkými dňami mal podstúpiť operáciu, po ktorej ho prepustili domov, kde mu na druhý deň srdce celkom vypovedalo,“ prezradil spoluhráč a kamarát rodáka z Kremnice. Justín Sedlák tušil, že niečo nie je v poriadku, keď Stano, ktorý mal dlhodobé problémy s cievami, chýbal na nedávnom stretnutí starej československej partie v Brne, kde sa viac-menej pravidelne stretávali na Memoriáli Aďa Pospíšila (J. Pospíšil zomrel v r. 2019, v moravskej metropole sa na jeho počesť hráva odvtedy turnaj - pozn. aut.), bývalého spoluhráča v repre.

Stále v kontakte

Ani v rýchlosti nevedel povedať, koľko rokov sa so Stanom vlastne poznali. Stále používal prítomný čas... „Sú to desaťročia. Veď Stano chodil aj k našim na zabíjačky... Zažili sme toho s basketbalom naozaj strašne veľa pekného, nezabudnuteľného. On však bol na inom basketbalovom leveli! Keby žil v dnešnej dobe, dávno by hrával v NBA,“ prezradil ďalej J. Sedlák, ktorý pridal aj spomienku na časy, keď legionárčili. „Kily hrával v Luxembursku, Peter Rajniak (ďalší hráč slávnej éry žlto-čiernych, ktorý zomrel na srdcové problémy v r. 2000 - pozn. aut.) v Belgicku a ja v Nemecku sme sa pravidelne stretávali aj s našimi rodinami. Jeden víkend u jedného, druhý u druhého. Robili sme spoločné výlety, posedenia. Neviem vyjadriť slovami, ako veľmi mi bude chýbať,“ dodal ešte J. Sedlák, ktorý má spoločné posedenie bývalej slávnej basketbalovej generácie v pláne aj na budúci rok. Bude to smutnejšie než inokedy... Opäť ich bude menej! Chýbať bude Stano Kropilák, ale aj Jirko Zídek starší, český basketbalista 20. storočia, ktorý zomrel v máji.

V tomto bol nedostižný

- 4 majstrovské tituly s Interom (1979, 1980, 1983 a 1985)

- v československej reprezentácii odohral 368 zápasov

- v drese ČSSR získal tri medaily z ME, bronzy v r. 1977 a 1981 a striebro v roku 1985

- štartoval na dvoch OH, 1976 v Montreale a 1980 v Moskve

- vo federálnej lige zaznamenal 6 505 bodov

- päťkrát bol vyhlásený za najlepšieho basketbalistu Československa (1979, 1980, 1982, 1983 a 1985)

- v roku 1991 ho Medzinárodná basketbalová asociácia FIBA vybrala medzi 50 najväčších hráčov

- v roku 2021 sa stal členom Siene slávy FIBA