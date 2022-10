Čavrič, dvojgólový strelec Slovana proti Bazileju: Bál som sa, že tiež skončím v béčku!

Dvakrát za sebou v základnej zostave = 2 góly a 4 body! Krôčik k totálnej spokojnosti. Aleksandar Čavrič (28), srbský krídelník bratislavského Slovana, dostal šancu v oboch dueloch Konferenčnej ligy proti FC Bazilej (2:0, 3:3) od začiatku a odvďačil sa za ňu skvelým výkonom.

Jeho rýchlosť a obratnosť na švajčiarsky tím dokonale platila. Na divokej remíze ho najviac mrzelo, že proti favoritovi neudržali sľubný náskok.

Slovan otočil z 0:1 na 3:1. Nepodľahli ste pokušeniu, že je už všetko vybavené?

Je to prvý raz, čo sme viedli o dva góly a nestačilo to na víťazstvo. Asi sme trochu podcenili súpera. V miernej eufórii sme chceli dať štvrtý gól. Na otvorenú hru sme doplatili.

Aká bola stratégia do druhého polčasu?

Cez prestávku sme si povedali, že chceme tento zápas vyhrať. V kabíne nebol žiaden stres. Tréner nekričal. Vstup nám vyšiel výborne. Rýchlo sme dali dva góly a boli sme blízko k víťazstvu.

Ani po zápase tréner nekričal?

Nie. V šatni prevládalo sklamanie. Na kričanie nebolo síl.

Hodinu bol Slovan lepším tímom. Čo sa stalo potom?

Asi sme nemali pressovať tak vysoko. V strede ihriska vzniklo veľa voľného priestoru, čo súper využil. Veľmi ma to mrzí najmä preto, lebo sme v oboch zápasoch Bazilej herne prevýšili.

Ako vidíte postupové šance?

Ak vyhráme zvyšné dva zápasy, ideme ďalej. To je náš cieľ. Proti Pjuniku a Žalgirisu sme urobili chyby, no proti Bazileju sme sa vrátili do hry.

Ako sa hrá pred plným domom?

Super. Keď vás ženie dopredu vypredaný štadión, nepotrebujete žiadnu motiváciu. Všetci chcú a idú nadoraz. Škoda len, že to nebolo za tri body. Dúfam, že ľudia prídu aj na Pjunik.

Čím si vysvetľujete, že proti Bazileju ste boli lepším tímom a s Trenčínom dokážete v lige prehrať o štyri góly?

Ťažko povedať. Nie je to podcenenie. Myslím si, že je to v hlavách hráčov. Je náročné správne sa psychicky nastaviť. Slovan je naučený vyhrávať a musí to dokazovať v každom zápase. Niekedy si to hráči neuvedomia a myslia si, že napríklad Trenčín ľahko zdolajú.

Vaša forma rastie. Hrávate, strieľate góly. Znamená to istý flek v základnej zostave?

Fyzicky sa cítim lepšie. Vtedy si viac verím. Ak sa darí mužstvu, aj mne sa hrá ľahšie. Dávam do toho všetko a verím, že dostanem šancu častejšie nastupovať od začiatku zápasov.

Konkurencia v útoku sa znížila o vášho krajana Ivana Šaponjiča, ktorého tréner do konca roka preradil do béčka...

Nie je mojou prácou hovoriť o tom. Takto sa rozhodol tréner. Verím, že sa všetci traja vrátia späť do tímu. Tréner im chcel ukázať, že takto nemôžu hrať.

Vládne v šatni belasých strach, že by takto mohol dopadnúť hocikto?

Každý hráč musel rozmýšľať, či tam nepôjde tiež. Musíme všetci vedieť, kde sme. Výkon ako v Trenčíne je neakceptovateľný. Dúfam, že v Michalovciach ukážeme lepšiu tvár.

Mali ste obavy, že sa tiež stanete obeťou čistiek trénera Weissa?

Áno, aj ja som sa bál, že skončím v béčku. Rovnako tak všetci spoluhráči. Po tom zápase v ňom mohlo skončiť pokojne aj desať hráčov.