Nevychovaný fanúšik poriadne vytočil anglického reprezentanta: Nechutné rasistické správanie!

Útočník uverejnil správu na svojom Instagrame. „Ani som to nechcel zverejniť, ale zobudil som sa veľmi nahnevaný," napísal Angličan. Brentford odsúdil „nechutné, rasistické správanie" a vyzval orgány činné v trestnom konaní a materskú spoločnosť Instagramu, aby rýchlo konali. „Útok na jedného z našich hráčov je útokom na nás všetkých. Ivan dostane plnú podporu od klubu a od fanúšikov Brentfordu. Očakávame silnú podporu od polície, právnych orgánov a materskej spoločnosti Instagramu, aby sme zaistili, že jednotlivec, ktorého sa to týka, bude čeliť sile zákona za tento ohavný zločin z nenávisti," uviedol klub.

Premier League tiež odsúdila toto správanie a uviedla, že „podporuje hráča a klub pri vyšetrovaní."

I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr