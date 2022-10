Kto by mal kopať penaltu, ktorá by mu zachránila život? Haaland ukázal na TOHTO hráča!

Futbalista Erling Haaland odpovedal na sériu otázok britských médií a uviedol aj to, koho by si zobral na pustý ostrov. Zároveň označil Maria Balotelliho za hráča, ktorému by zveril zodpovednosť kopať penaltu, ak by mala rozhodnúť o záchrane života nórskeho útočníka.

Útočník Manchestru City uviedol: Tajomstvo Erlinga Haalanda odhalené: Za super výkony vďačí tejto špeciálnej diéte Haaland tiež odpovedal, koho by si zobral so sebou na pustý ostrov: "Kevina De Bruyneho. Aj tam by mi dával skvelé asistencie. A tiež mojich rodičov, aby sa o mňa postarali a navarili mi dobré nórske jedlo." Dvadsaťdvaročný kanonier však priznal, že obľubuje aj kebab: "Zbožňujem ho. Aj kebabovú pizzu. Je to jedna z najlepších vecí. A nemôžem klamať, mám rád aj víno." Kanonier Citizens má v tejto sezóne skvelú formu, v lige neskóroval len v jednom zápase, keď naprázdno vyšiel v 2. kole proti Bournemouthu. Na konte už má 15 gólov, ďalších päť pridal v Lige majstrov.