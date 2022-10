Legendárny Ronaldo priznal boj s psychickými problémami: Už dva a pol roka chodím na terapie!

Legendárny brazílsky futbalový útočník Ronaldo (46) priznal boj s psychickými problémami. Dva a pol roka podľa svojich vlastných slov navštevuje terapie!

Brazílčana Ronalda (46) považujú mnohí odborníci aj fanúšikovia za jedného z najlepších útočníkov futbalovej histórie. V dokumente The Phenomenon priznal boj s psychickými problémami a bližšie o tom hovoril aj v rozhovore pre španielsku Marcu.

„Áno, navštevujem terapie. Mám za sebou dva a pol roka a oveľa lepšie rozumiem aj tomu, čo som predtým cítil," priznal otvorene legendárny futbalista. Dodáva, že jeho duševné ťažkosti pramenia z enormného tlaku a stresu, ktorému ako hviezdny futbalista čelil a nevedel sa s tým dobre vysporiadať.

„Som z generácie, kde vás hodili do piesku a museli ste zo seba vydať maximum bez najmenšej šance na drámu. Keď sa obzriem späť, tak vidím, že áno, boli sme vystavení veľmi, veľmi veľkému psychickému stresu a bez akejkoľvek prípravy naň," uviedol Ronaldo.

Svoju éru porovnáva so súčasnosťou. Podotýka, že za jeho čias neboli žiadni mentálni tréneri a športovci nemali žiadnu mentálnu prípravu, ako to vidíme bežne dnes.

„Aj preto, že to bol začiatok internetovej éry, s rýchlosťou, akou sa šíria informácie. V tomto období neboli žiadne starosti o duševné zdravie hráčov. Dnes sú oveľa viac pripravení, je im poskytovaná lekárska starostlivosť, ktorá je dokonca potrebná na to, aby museli čeliť každodennému životu. A hráči sa viac študujú: profily každého z nich, ako reagujú, ako by mali reagovať... Za mojich čias nebolo nič také. Žiaľ, pretože je známe, že futbal môže spôsobiť veľa stresu a byť veľmi rozhodujúci pre zvyšok života."

Ronaldo dodáva, že ťažké psychické boje zvádzali futbalisti aj za jeho čias, ale v tom období sa podobným veciam neprikladala pozornosť a dôležitosť, ako dnes.

„Realita je taká, že sme ani nevedeli, že tento typ problému existuje. Táto téma bola medzi našou generáciou absolútne ignorovaná. Mnohí, samozrejme, prešli hroznými obdobiami, dokonca depresiami, kvôli nedostatku súkromia, nedostatku slobody... Je pravda, že problémy boli veľmi zrejmé, ale riešenia neboli ľahko dostupné."