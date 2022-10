Slovenský obranca Erik Černák (25) z tímu Tampa Bay Lightning si v súboji proti Columbusu Blue Jackets zalietal! Tvrdým bodyčekom ho poslal na striedačku súpera Justin Danforth. Zaujímavosťou je, že Danforth je o Černáka o 18 centimetrov nižší a o 24 kilogramov ľahší.

Justin Danforth with a HUGE hit that sends Erik Cernak into the Blue Jackets bench. 😳 pic.twitter.com/LmsnC8XSOC