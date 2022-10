Najlepší útočníci z Európy v histórii NHL: Expert dal do TOP 5 dvoch Slovákov!

V zámorskej Národnej hokejovej lige (NHL) sa od jej vzniku predstavilo veľa výnimočných hráčov pochádzajúcich z Európy, nechýbajú medzi nimi ani Slováci.

Podľa Kyla Gipa z portálu The Hockey Writers je Peter Šťastný štvrtý najlepší európsky útočník v histórii kanadsko-americkej profiligy, slovenského rodáka Stana Mikitu dokonca zaradil na tretie miesto za prvého Čecha Jaromíra Jágra a druhého Fína Teemu Selänneho.

"Peter bol hviezda NHL v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Vyrastal za železnou oponou a do ligy vstúpil v sezóne 1980/1981 až vo veku 24 rokov. S bratom Antonom utiekli z Československa a boli prvé hviezdy z východného bloku v súťaži. Bol to dôležitý míľnik, lebo po nich odtiaľ prichádzali ďalší hráči. Bratia Šťastní sa pripojili k tímu Quebec Nordiques a Peter sa stal obľúbencom fanúšikov, lebo sa učil po francúzsky. Okamžite bol úspešný, získal Calderovu trofej a ako prvý hráč v histórii pokoril hranicu 100 bodov ako nováčik. V 80. rokoch bol produktívnejší než on len Wayne Gretzky," napísal Gipe k už 66-ročnému Petrovi Šťastnému.

Najslávnejší z bratskej hokejovej štvorice (okrem Antona aj Marián a Vladimír, pozn.) odohral v NHL 977 duelov základnej časti, ale zaznamenal v nich až 450 gólov a 1239 bodov. Jeho priemer 1,27 bodu na zápas je dodnes siedmy najlepší v histórii a druhý spomedzi hráčov, ktorí absolvovali menej ako 1000 stretnutí. V roku 1998 ho uviedli do Hokejovej siene slávy. Jeho synovia Yan a Peter sa tiež dali na hokej, Yan už ukončil hráčsku kariéru a Paul momentálne hráva v NHL za klub Carolina Hurricanes.

Mikita sa narodil ako Stanislav Gvoth v liptovskej obci Sokolče, ako 8-ročný odišiel do Kanady za rodinou a prijal jej priezvisko. V NHL odohral 22 sezón, všetky v drese Chicaga Black Hawks. "Po tom, ako v roku 1961 doviedol Chicago k zisku Stanleyho pohára so šiestimi gólmi v play-off, stal sa jedným z najlepších hráčov v súťaži. V kariére nazbieral 1467 bodov v základnej časti a je 14. najproduktívnejší hráč histórie. Štyrikrát získal Trofej Arta Rossa, dvakrát Hartovu trofej aj Trofej Lady Byngovej a v roku 1983 ho uviedli do Hokejovej siene slávy," uviedol Gipe k Mikitovi, ktorý zomrel v roku 2018 vo veku 78 rokov.

Odborník pripomenul, že Mikita sa zapísal do histórie NHL aj inak ako svojimi výkonmi na ľade. So spoluhráčom Bobbym Hullom používali hokejky s takými zahnutými čepeľami, že profiliga zaviedla "limit zahnutia" na necelé 4 cm. Mikita tiež ako jeden z prvých hráčov nosil prilbu s chráničom uší po tom, ako mu raz puk odťal kus pravého ucha.