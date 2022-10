Montreal definitívne rozhodol o Mešárovi: TU odštartuje sezónu!

Vedenie organizácie Montreal Canadiens definitívne rozhodlo o slovenskom útočníkovi Filipovi Mešárovi (18). V tomto klube odštartuje sezónu!

Slovenský útočník Filip Mešár (18) výbornými výkonmi v predsezónnom kempe poriadne zamotal hlavu vedenia Montreal Canadiens. Kompetentní zvažovali, že ho pošlú do tímu Kitchener Rangers v juniorskej OHL, kde by mal viac priestoru na rozvoj. „Myslím, že pre Filipa Mešára bude lepšie nazbierať 80 bodov v OHL, ako nazbierať 40 bodov v AHL," vyhlásil nedávno generálny manažér Kent Hughes v rozhovore so zámorskými novinármi.

Mešár, ktorý posledné dve sezóny odohral v extraligovom HK Poprad, preferoval účinkovanie v tíme Laval Rocket v AHL. A tento cieľ si splnil! V otváracom zápase sezóny nastúpi na pravom krídle štvrtého útoku Lavalu po boku Jana Myšáka a Lucasa Condottu. Laval zverejnil plánovanú zostavu na oficiálnom webe rocketlaval.com.

Ešte však nemá definitívne isté miesto v Lavale. Hlavný tréner Jean François Houle chce vidieť Mešára priamo v zápasoch v AHL, aby pomohol organizácii Canadiens rozhodnúť sa, kde by mal hrať. Organizácia sa neponáhľa a dopraje si dostatok potrebného času na rozhodnutie, či zostane v Lavale, alebo ho pošlú do juniorskej OHL.