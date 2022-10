Legendárny Rusnák sa zastáva Bučeka: Majiteľ Třinca je Slovák a Čechom sa to nepáči!

Ostrá kritika plná radikalizmu! Údajné rozhodnutie českého hokejového majstra HC Oceláři Třinec angažovať slovenského útočníka Samuela Bučeka (23) vyvolalo poriadnu vlnu nevôle. Ozývať sa začali primárne domáce osobnosti, ktorým je z toho, podľa ich slov, zle. V žalúdku im totiž leží to, že Buček skúšal v úvode sezóny šťastie v ruskej KHL.

Valí sa to na neho z každej strany. Po tom, čo Buček prežil vlani v tíme Nitry životnú sezónu, v ktorej drese so 64 bodmi a 41 gólmi opanoval tabuľku produktivity i strelcov našej Extraligy, sa šikovný útočník rozhodol uplatniť svoj talent v ruskej KHL. Po kontroverznom podpise zmluvy s Nižnekamskom sa na neho zniesla vlna kritiky zo strany slovenskej verejnosti. V Rusku sa však dlho neohrial, keďže s ním klub pre neuspokojivé výkony už po šiestich dueloch rozviazal kontrakt. Ako voľného hráča sa ho preto rozhodol angažovať práve český majster z Třinca, hoci klub zatiaľ jeho príchod oficiálne nepotvrdil. A reakcia zo strany českých osobností na seba nedala dlho čakať. „Je mi z vás zle,“ napísal na sociálnej sieti bývalý extraligový hokejista a v súčasnosti hokejový expert Jakub Koreis. Poriadne ostrú reakciu následne pridal aj majster sveta z roku 1985 a trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Jiří Hrdina: „Chce sa mi vracať“. Českí fanúšikovia na sociálnych sieťach v komentároch pritom len súhlasne prikyvovali.

„Hráči, ktorí sa upísali KHL v situácii, aká je, jasne ukázali, že nemajú žiadne morálne hodnoty. Jediné, čo to ukazuje, je to, že ich zaujímajú peniaze a je im jedno, že na tých peniazoch je krv. Áno, hokejové výsledky sú pre organizáciu dôležité, ale oveľa dôležitejšie je, že by hokejové organizácie mali byť vzorom pre mladých, majú ich vychovávať. Učiť ich hodnoty. Angažovaním hráča, ktorý odchodom do KHL ukázal, že žiadne hodnoty nemá a vidí len peniaze, toto všetko totálne pošliape. Všetky hodnoty,“ rozvinul svoje stanovisko Koreis v rozhovore pre isport.cz. „Ja osobne veľa chalanov z Třinca nepoznám, ale viem, že napríklad Tomáš Marcinko, ktorého žena je aktívna v slovenskej politike, na to má dosť jasný názor. Jeho reakcia v šatni by ma teda zaujímala,“ zamyslel sa rozhnevaný Kories.

Čo na to naše osobnosti

Dárius Rusnák (62):- Třinec je trojnásobný majster, pričom základ tímu tvorili hráči zo Slovenska, tak prečo by tam nemal byť aj Samo Buček. Samozrejme, že to Čechom nie je po vôli. Povedzme si to úprimne - Třinec má majiteľa Slováka a ten sa snaží podporovať aj slovenský hokej, preto tam ťahá najmä našich hráčov, a to sa Čechom príliš nepáči. Závisí od majiteľa, či tam toho hráča chce, alebo nie. Česi by do toho vôbec nemali rozprávať.

Richard Lintner (44):- Samo je platený za to, aby strieľal góly! To je najťažšia práca v hokeji. Ak sa niekto nevedel stotožniť s tým, že išiel v tejto situácii do KHL, má na to právo. Z môjho pohľadu - ak už dnes v KHL nie je a má byť prínosom pre Třinec, tak kebyže som manažér a som presvedčený o tom, že Buček mi v tíme strelí 30 gólov, tak by som asi seriózne zvažoval, že by som ho podpísal.