Hviezda zápasu Juraj Kucka po divokej remíze s Bazilejom: Mrzí nás to, bod sa nám máli!

V hrsti držali tri body, majú však iba jeden! Futbalistom Slovana Bratislava nestačil na víťazstvo proti favorizovanému FC Bazilej ani sľubný náskok 3:1. Ako ťažko sa k nemu dopracovali, tak ľahko ho v priebehu siedmich minút pustili z rúk. Napriek tomu dve kolá pred koncom skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy stále ostávajú v hre o postup.

Pred vyše 20-tisícovou návštevou to bol vydarený večer Juraja Kucku. Skúsený reprezentačný stredopoliar odviedol na ihrisku penzum práce. Vyrobil pokutový kop a gólovou hlavičkou poslal Slovan do vedenia. Osobné pocty by však radšej vymenil za víťazstvo. „Po takom priebehu sa nám bod máli. Mrzí nás to. Urobili sme chyby. Po treťom góle sme prestali hrať. Veľká škoda, že sme takto prišli o body,“ vravel po dramatickom zápase bojnický rodák.

Aj on tušil, že na Tehelnom poli vybehne v odvete odvážnejší, a najmä nebezpečnejší súper než pred týždňom na švajčiarskej pôde. Favorit H-skupiny ukázal vo finiši svoju mentálnu silu, keď dokázal zlikvidovať dvojgólové manko. „Do zápasu sme vstúpili dobre. Od začiatku sme chytili správny rytmus, čo sa vyplatilo, keďže sme viedli. Škoda, že sme to neudržali.“ Tréner Vladimír Weiss prezradil, že situáciu, z ktorej dal hlavou vedúci gól, nacvičovali ešte v deň zápasu. „Niekedy je to aj o šťastí,“ pridal skromne Kucka.

Situácia v skupine je vyrovnaná. Slovanu by sa ľahšie dýchalo so 7-bodovým ziskom, no aj tak má všetko vo svojich rukách. „Stále je to otvorené. Musíme sa pozerať na seba. Čo urobia iní, to neovplyvníme. My musíme zbierať body.“ Jeden z lídrov belasých sa po zápase tešil veľkému záujmu najmä mladých fanúšikov. Tí ho vyzliekli takmer donaha, keď im daroval aj trenírky. „Atmosféra bola neskutočná. Ďakujem všetkým, ktorí prišli na štadión a podporovali nás. Na ihrisku som sa cítil ako na veľkom futbale. Bolo to super.“

Slová chvály vysypal na Kuckovu adresu aj tréner Weiss. Podľa neho to bol Jurajov najlepší výkon od príchodu do Slovana. „Ukázala sa jeho obrovská skúsenosť a sila. Je to dobrý chlapec. Potreboval takýto zápas, aby sa psychicky chytil. Dáva do toho všetko. Má veľkú zodpovednosť ku klubu, k vedeniu, ku mne, k spoluhráčom. Meno Kucka je Kucka. Dnes potvrdil, že je to dobrý hráč.“