Futbalové kvalifikácie na MS a ME sa budú hrať po novom: Takéto zmeny plánuje UEFA

Európska futbalová únia (UEFA) chce zaviesť nový systém kvalifikácie na kontinentálny šampionát aj majstrovstvá sveta. Ako referuje web francúzskeho denníka L'Équipe, po novom by reprezentačné tímy mali odohrať v kvalifikácii menej zápasov, čím by sa uvoľnili termíny pre zápasy najlepších tímov v Lige národov.

Strešný orgán európskeho futbalu tiež údajne neplánuje rozšírenie počtu účastníkov majstrovstiev Európy na 32 a chce zachovať súčasný model s 24 mužstvami. UEFA pôvodne predpokladala, že s ďalšími stretnutiami na ME by sa zvýšili príjmy z televíznych práv. Vysielatelia však v prieskumoch UEFA uviedli, že televízne spoločnosti nemajú záujem o rozšírenie už teraz "nabitého" programu.

L'Équipe tvrdí, že UEFA chce zaviesť nový kvalifikačný systém už pre MS 2026 a ME 2028. Plánuje zredukovať počet tímov v kvalifikačných skupinách, v ktorých v súčasnosti účinkuje päť až šesť mužstiev, na štyri až päť tímov. Po novom by sa tak hralo v 12 skupinách namiesto desiatich, ktoré budú súčasťou kvalifikácie ME 2024 v Nemecku.

Výbor UEFA pre riadenie súťaží národných tímov sa ešte musí stretnúť, aby prijal konečné rozhodnutia. Mal by tak spraviť predtým, ako sa 25. januára 2023 vo švajčiarskom Nyone uskutoční zasadnutie výkonného výboru UEFA.