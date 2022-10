Praskne prestupová senzácia? Lobotku chce jeden z najlepších tímov sveta

Chystá sa najväčší prestup v histórii slovenského futbalu? Popredné anglické futbalové kluby Chelsea Londýn a Manchester City údajne prejavili záujem o slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku. Informoval o tom britský denník Daily Express s odvolaním sa na talianskeho novinára Cira Venerata.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar prišiel do SSC Neapol v januári 2020 z Celty Vigo za 21 miliónov eur. V talianskom klube má platnú zmluvu ešte viac ako dva a pol roka, no jeho agent rokuje so zástupcami SSC o novom vylepšenom kontrakte aj vzhľadom o zvýšený záujem o jeho služby. V Chelsea by mal byť náhradou za N'Golo Kantého, ktorému vyprší zmluva v lete budúceho roka.

V aktuálnej sezóne Lobotka nastúpil do všetkých súťažných zápasov Neapola, v ktorých zaznamenal doposiaľ jeden gól a jednu asistenciu. Rodák z Trenčína je jeden z kľúčových hráčov tímu trenéra Luciana Spallettiho, preto je Neapol ochotný zvýšiť mu ročný plat na 2,5 milióna eur. Zástupcovia slovenského legionára údajne žiadajú takmer tri milióny eur za sezónu.