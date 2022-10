Slafkovský ukázal hokejový kumšt: Takto potlačil spoluhráča do šance!

Rodák z Košíc sa stal historicky najmladším Slovákom, ktorý nastúpil na zápas NHL. O mesiac a pol prekonal rekord Mariána Gáboríka.

Na ľade proti Torontu (4:3) sa nestratil, štatistici mu zaregistrovali prvú strelu, hit i úspešný blok, na ľade strávil 10 minút a 34 sekúnd. Zaujal aj jedným husárskym kúskom, keď šikovne postrčil spoluhráča. Ten sa dostal do rýchleho protiútoku, ale gólobu šancu zahodil.

Slafkovsky isn't making the flashy move, but he does make every little play that makes a difference. In this play, he sees that Gallagher has a chance of a breakaway so he gave him a little push with his stick to give a boost to him. Gave him time and he will show more. 5/6 pic.twitter.com/gQoXDTq75h