Hamšík bol pri vysokom triumfe Trabzonsporu, Hancko opäť skóroval za Feyenoord

Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa tešil z domáceho víťazstva tureckého Trabzonsporu 4:0 nad francúzskym AS Monaco.

Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko strelil gól v drese holandského Feyenoordu Rotterdam v druhom stretnutí za sebou, vo štvrtkovom zápase skupinovej časti Európskej ligy 2022/2023 prispel k zisku bodu za remízu 2:2 s dánskym FC Midtjylland.

Hancko odohral celý štvrtkový duel, v 48. minúte poslal Feyenoord do vedenia 2:1. Dvadsaťštyriročný slovenský reprezentant skóroval aj v ostatnom zápase Eredivisie proti Twente Enschede (2:0). Feyenoord po štyroch súbojoch v EL vedie nabitú F-skupinu, v ktorej majú všetky štyri tímy na konte päť bodov. Okrem Midtjyllandu sú to taliansky Lazio Rím a rakúsky Sturm Graz.

Dávid Hancko gives Feyenoord the lead!!! Lutsharel Geertruida with a great assist!!!pic.twitter.com/K5VHd930vL October 13, 2022

Hamšík hral v drese tureckého majstra do 58. minúty. "Vedeli sme, že to bude pre nás veľmi dôležitý zápas. Chceli sme ho v každom prípade zvládnuť. Dôležitými úsekmi duelu boli záver prvého a začiatok druhého polčasu. Určite nám pomohol vlastný gól hostí pred prestávkou. Po nej sme mali fantastický vstup do druhého polčasu. Za deväť minút sme dali rýchle dva góly a prakticky sa rozhodlo o osude zápas," zhodnotil 35-ročný stredopoliar na svojom oficiálnom webe.

Trabzonspor sa dostal na druhé miesto v H-skupine so šiestimi bodmi zo štyroch zápasov, AS Monaco je tretí s rovnakým počtom bodov. Na čele je s deviatimi bodmi maďarský Ferencváros Budapešť, štvrtá je s tromi bodmi srbská Crvena zvezda Belehrad. "Sme veľmi spokojní. Vyhrali sme, na konte máme šesť bodov a sme na druhom mieste. V skupine je všetko otvorené. Pobijeme sa o to, aby sme postúpili a na jar hrali vo vyraďovacej fáze Európskej ligy," dodal Hamšík.