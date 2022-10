Čo je za krachom ich manželstva? Sexi Gisele chcela od Bradyho viac v posteli

Už aj vrabce na streche si štebotajú o tom, že manželstvo Toma Bradyho (45) a jeho krásnej manželky Gisele Bündchenovej (42) speje k rozvodu. Dôvodom má byť pokračujúca kariéra amerického futbalistu. Internetový server Radar online prišiel s novými informáciami.

Server Radar online uvádza, že nejde len o čas strávený s rodinou, ako sa väčšinou tvrdí, ale o sexuálny pôst, ktorému je modelka vystavená!

Brady sa údajne snaží pred zápasom šetriť energiu a preto obmedzuje svoju sexuálnu aktivitu. „To manželstvo schladlo ako ľad,“ hovoril podľa webu zdroj z Tomovho okolia. „Gisele je brazílska supermodelka so sexuálnou túžbou a svojim kamarátom povedala, že od svojho amerického muža potrebuje viac,“ ozrejmil.

Brady sa k téme v minulosti už vyjadril. „Milujete sa so svojou ženou v deň zápasu, alebo je to vylúčené?“ pýtal sa legendy v podcaste Armchaid Expert moderátor Dax Shepard. Tom sa vtedy nervózne smial: „Ach, chlape. To je asi vylúčené. Nie je to moja predzápasová rozcvička,“ povedal Brady.