V Bratislave sa roztrhlo vrece s gólmi: Slovan opäť uchmatol body favoritovi

Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo štvrtkovom zápase skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy s FC Bazilej 3:3.

Domáci prišli v priebehu siedmich minút o dvojgólové vedenie 3:1 a nezopakovali tak minulotýždňový triumf zo švajčiarskej pôdy (2:0).

Oba tímy začali opatrne a úvodné dva góly padli z pokutových kopov. Do druhého polčasu vstúpil lepšie Slovan, keď skóroval dvakrát v priebehu štyroch minút zásluhou Juraja Kucku a Aleksandara Čavriča.

Súperovi však vyšlo trojité striedanie a vyrovnal. Bratislavský klub tak figuruje na treťom mieste tabuľky H-skupiny s piatimi bodmi, vedúci Bazilej má na čele sedem.



Európska konferenčná liga - H-skupina, 4. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - FC Bazilej 3:3 (1:1)

Góly: 45.+2. Weiss (z 11 m), 49. Kucka, 53. Čavrič - 29. Males (z 11 m), 65. Diouf, 72. Zeqiri. Rozhodovali: Boiko - Matjaš, Kucev (všetci Ukr.), ŽK: Kankava - Fink, Lang, Zeqiri, 20.233 divákov

Slovan: Chovan - Pauschek (86. Medveděv), Kašia, Abena, Lovat - Kankava, Kucka - Barseghjan (70. Mustafič), Čakvetadze, Weiss (70. Green) - Čavrič (83. Ramirez)

Bazilej: Salvi - Lang, Comas, Pelmard, Calafiori (78. Katterbach) - Xhaka (64. Amdouni) - Males (42. Millar), Frei, Burger (64. Diouf), Ndoye - Fink (64. Zeqiri)

K prvej strele sa dostali na konci ôsmej minúty domáci - Lovat našiel dlhou prihrávkou do behu Čavriča, no ten napálil loptu z uhla len do brankára Salviho. Už o chvíľu zasahoval pri menej nebezpečnom centri Chovan, ktorý následne rozohral na krátko a upokojil hru.

Jeho náprotivok mal opäť prácu v 25. minúte - pred bránu centroval Pauschek, no Kuckova hlavička neskončila v sieti. Vzápätí sa pískalo v pokutovom území Slovana za faul Abenu na Finka a z penalty nezaváhal Males, ktorý oklamal Chovana - 0:1.

O chvíľu musel opäť zakročiť Chovan, strelu Finka vyrazil na roh. Strelec prvého gólu Males musel v 43. minúte striedať po zrážke s Lovatom a krátko na to pohrozil spoza šestnástky výstavnou strelou Čakvetadze.

Gruzínsky stredopoliar centroval v nadstavenom čase z rovnakej pozície na Kucku, ktorému spracovanie síce nevyšlo, no v šestnástke ho fauloval Millar. Weiss z bieleho bodu nezaváhal - 1:1.

Krátko po polčase vybojoval ten istý hráč roh, rozohrával Čakvetadze a jeho center umiestnil hlavičkou k pravej žrdi Kucka - 2:1. Už o štyri minúty prekonal Salviho aj Čavrič, ktorého pred bránu vysunul Barseghjan a srbský útočník poslal loptu do siete lobom - 3:1.

Hostia následne pritlačili, pri niekoľkých rohových kopoch aj priamom kope, no blysla sa obrana i Chovan. Tréner hostí Frei reagoval trojitým striedaním. Úspešne. Po minúte na ihrisku znížil na 2:3 Diouf - skóroval z blízkosti na druhý pokus.

O sedem minút sa presadil ďalší striedajúci, gól si pripísal Zeqiri - 3:3. Sviežich hráčov poslal na ihrisko aj domáci kormidelník Weiss a aj keď párkrát pohrozili, víťazný gól sa im streliť nepodarilo.

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to skvelý futbal aj pre divákov. Myslím si, že sme boli bližšie k víťazstvu, viedli sme 3:1. Mali sme to udržať a nepúšťať súpera do vertikál. Musíme vyzdvihnúť aj kvalitu súpera. Ďakujem hráčom za skvelý, oduševnený výkon."

Vladimír Weiss ml., strelec prvého gólu Slovana: "Čakali sme od začiatku ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Začali sme dobre, ale inkasovali sme prvý gól. Pred koncom prvého polčasu sme vyrovnali a v druhom sme chceli ísť za víťazstvom. Veľká škoda, že sa nám nepodarilo udržať náskok 3:1."

Alexander Frei, tréner Bazileja: "V prvom polčase sme mali veľmi dobrý taktický prejav, potom sa to na chvíľu zhoršilo a záver prebehol podľa mojich predstáv. Celkom dobre nám vyšlo trojité striedanie. Možno je sklamanie, že máme len jeden bod, no vrátili sme sa do hry. Chlapci ustáli dnešný zápas a vybojovali výsledok po domácej prehre, ktorá naštrbila ich sebadôveru. Na chlapcov som veľmi hrdý."