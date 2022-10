Futbalisti Slovana Bratislava hostia vo 4. kole EKL FC Bazilej: Zložia favorita aj doma?

Pred týždňom to bola reklama na futbal. Bratislavský Slovan na bazilejskom Štadióne Sv. Jakuba, kde pred 53 rokmi získal Pohár víťazov pohárov, vyhral v rámci Európskej konferenčnej ligy nad domácim tímom 2:0 a vrátil sa do boja o postup zo skupiny.

Dnes by pred plným hľadiskom (včera bolo predaných 19 000 lístkov) štvrtkový výkon i výsledok rád zopakoval. Musí sa zaobísť bez stredopoliara Jaromíra Zmrhala, ale po zraneniach sa do tímu vracia ofenzívny tandem Eric Ramirez - André Green. Slovan bol aj bez nich pred týždňom u súpera príkladne aktívny a aj strelecky efektívny. „Chceme uhrať aspoň bod, aby sme živili šancu na postup. Hrali sme dobre v Bazileji. Uvidíme, čo bude v odvete. Hrali sme hrozne v Trenčíne, z čoho som vyvodil dôsledky. Bola to hanba. Toto je klub a nie dovolenkový ústav. Do boja pošlem najsilnejších a najvernejších hráčov klubu,“ vyhlásil energicky tréner Vladimír Weiss.

Švajčiarsky tím ostáva aj po prehre favoritom na víťazstvo v skupine. Vo víkendovom kole domácej Super League sa mu nedarilo, keď prehral na ihrisku Lugana 0:1 a v tabuľke je po 10. kole až na 7. mieste. „Chyby z prvého zápasu musíme odstrániť. Súper nehral tak dobre, ako je schopný. Príde k nám však plný odhodlania. Potrebuje bodovať, ak chce vyhrať skupinu. My tiež. Urobíme maximum pre úspešný výsledok. Musíme mať svoj deň a odviesť takú robotu ako v Bazileji.“

Tréner Slovana predpokladá, že situácia v skupine bude otvorená až do posledného zápasu. Včera ešte nevedel povedať, v akom rozostavení nastúpi jeho mužstvo. V hlave mal dva varianty. Rozhodol sa po podvečernom tréningu a pohovore s hráčmi. „Príchodom Ramireza a Greena stúpla naša silu smerom dopredu. Uvidíme, čo nám súper dovolí. Určite nebudeme iba brániť. Aj v Bazileji sme museli byť aktívni a takto chceme hrať i v odvete.“

Belasých by mohlo hnať za víťazstvom po dlhšom čase vypredané Tehelné pole. Tohtoročná pohárová sezóna ukázala, že pred plným hľadiskom sa vedia vybičovať a ísť naplno. „Vypredať štadión je jedna z vecí, po ktorej som túžil po mojom príchode do Slovana. Ľudia vidia, že mužstvo bojuje a ide za svojím cieľom. Niektoré zápasy sme zvrátili na emóciách, keď diváci boli naším dvanástym hráčom. Bez nich by sme to ťažko dokázali. Verím, že aj teraz nás podporia, hráči vydajú zo seba všetko a budeme v skupine stále žiť,“ želá si tréner Weiss.

Padák pre Šaponjiča prekvapil

Tréner Vladimír Weiss čistí Slovan znútra. Na jeho popud klub vyhodil športového riaditeľa Richarda Trutza i kvarteto skautov a odišiel aj generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. Po ligovej blamáži v Trenčíne urobil šéf lavičky radikálny rez aj v hráčskom kádri. Z prvého tímu vykopol trio Križan, Agbo, Šaponjič.

Podľa zmluvy nemôžu trénovať s béčkom, takže sa budú do konca jesene pripravovať individuálne. Za rezervu však v 2. lige nastúpiť môžu. Slovan si najviac sľuboval od srbského útočníka Šaponjiča, ktorý mal nahradiť Nigérijčana Hentyho. V tejto sezóne však skóroval iba štyrikrát. Balkánec, ktorý pôsobil v Partizane Belehrad, Benfike Lisabon či v Atlétiku Madrid, podpísal kontrakt do júna 2025 s opciou na jeden a pol roka. „To nič neznamená. On bol v Atlétiku, no nehral. Bol v Benfice, ale nehral,“ povedal na adresu Šaponjiča tréner Weiss.

H-skupina EKL

Slovan - FC Bazilej, dnes o 18.45 hod., PP RTVS Šport