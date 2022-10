Regenda je po Višňovskom iba druhý slovenský káčer

Pavol Regenda (22) sa stal prvým slovenským útočníkom, ktorý nastúpil v drese hokejistov Anaheimu Ducks v NHL. Zároveň je po obrancovi Ľubomírovi Višňovskom iba druhý "slovenský káčer" so štartom v najprestížnejšej súťaži.

Debut v súťažnom zápase absolvoval v zápase proti Seattlu Kraken (5:4 pp), keď odohral vyše 10 minút.

Zo súčasných 32 klubov NHL nastúpilo menej Slovákov iba v drese nováčika uplynulej sezóny 2021/2022 Seattlu Kraken - zatiaľ žiadny. S výnimkou tohto klubu je Anaheim z hľadiska "obľuby" v slovenských hokejistoch najstriedmejší, keďže aj Carolina Huricannes a Winnipeg Jets nasadili do zápasov viac slovenských hráčov, ak započítame aj ich klubových predchodcov Hartford Whalers, resp. Atlantu Thrashers.

Dvoch (Tomáša Tatara a Tomáša Jurča) zatiaľ nasadili Vegas Golden Knigts, teda tiež novší klub NHL, no okrem toho hrali vo všetkých ostatných tímoch viac než dvaja Slováci. Anaheim doteraz draftoval štyroch slovenských hráčov, lenže ani jeden sa do NHL nepresadil. Najvyššie si vybral Petra Podhradského a aj to až zo 134. miesta v 5. kole v roku 2000. Okrem neho boli súčasťou organizácie Ducks (resp. Mighty Ducks) aj Ján Tabaček, Radoslav Illo a Roman Durný.

Regenda nebol nikdy draftovaný a s Anaheimom podpísal tento rok dvojročnú zmluvu. Išlo o dvojcestný kontrakt, ktorý spravidla znamená začiatok sezóny na farme, no 22-ročný krídelník zaujal v predsezónnom kempe natoľko, že si od úvodu vybojoval miesto v NHL.