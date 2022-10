Price si užil predzápasové ovácie, Slafkovský uznanie od Zedníka

Slafkovský absolvoval profiligový debut v zápase, v ktorom jeho Montreal zdolal v kanadskom derby Toronto 4:3. Duel si nenechal ujsť otec slovenského útočníka, ten na sociálnu sieť pridal fotografiu s ďalším draftovým objavom Montrealu Filipom Mešárom, s ktorým sedel na tribúne. V Bell Centre bol aj bývalý úspešný hráč NHL Richard Zedník, ktorý hral za Canadiens v rokoch 2001-2006 a rovnako ako Slafkovský nosil na drese číslo 20. Jeho dcéra v súčasnosti v Montreale študuje.

"Juraja sleduje veľa ľudí a každý dúfa, že bude mať skvelú kariéru. Je to skvelý chlapec," povedal pre journaldemontreal.com Zedník, ktorý odohral svoju poslednú sezónu v Montreale v sezóne 2005/2006. V tom čase mal Slafkovský len dva roky: "Juraj je na Slovensku veľký príbeh. Minulý rok hral za národný tím na olympiáde a svetovom šampionáte a bol naším najlepším hráčom. Je to obľúbený hráč môjho syna. Veľa sa ňom hovorí v médiách v mojej krajine."

