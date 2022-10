Brazílsky futbalista mal vážnu autonehodu, skončil na streche a v plameňoch

Druhý raz sa narodil! Brazílsky futbalista Walace (27) mal obrovské šťastie pri nehode svojho luxusného auta Audi RS6.

Hráč talianskeho Udine narazil do stredových zvodidiel vo vysokej rýchlosti. Auto sa prevrátilo na strechu a následne začalo horieť. Brazílsky futbalista sa z vraku ale včas dostal von. Previezli ho do nemocnice na vyšetrenia, podľa denníka The Sun ale neutrpel žiadne vážne zranenia.Je doť možné, že Walace už v nedeľu nastúpi na ligový zápas Serie A na pôde Lazia.