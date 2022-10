Škriniarov Inter je krok od postupu, v Barcelone zavládlo sklamanie

Futbalisti Interu Miláno sú blízko k postupu do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. K dosiahnutiu cieľa potrebujú v ďalšom kole zdolať doma českého šampióna z Plzne.

V stredajšom zápase C-skupiny ukázal tím trénera Simone Inzaghiho veľkú silu, na Camp Nou proti Barcelone bol pozorný v obrane, ale predovšetkým odvážny v útoku. Hráči talianskeho klubu boli s remízou 3:3 spokojní, hoci od víťazstva ich delil len kúsok.

Barcelona začala lepšie, do vedenia išla päť minút pred prestávkou, keď Ousmane Dembele zblízka dorazil loptu do siete. Na začiatku druhého polčasu Inter vyrovnal, v 50. minúte si center Alessandra Bastoniho spracoval Nicolo Barella a poslal loptu do siete. O obrat v skóre sa v 63. minúte postaral Lautaro Martinez, ktorý prízemnou strelou od žrde upravil na 2:1 pre Inter. V 82. minúte vyrovnal Robert Lewandowski, ale dráma sa neskončila a hostí poslal opäť do náskoku Robin Gosens o sedem minút neskôr. V hre o postup ešte Barcelonu udržal opäť Lewandowski parádnou hlavičkou na 3:3 v nadstavenom čase.

"Veľmi sme chceli vyhrať, ale aj remíza nás veľmi teší. A to preto, lebo tím má toho správneho ducha. Futbal je ako život, skladá sa z niektorých období a tento rok nám v určitom momente nič nevyhovovalo. Bolo to ťažké, ale teraz sme možno tam, kde chceme byť. Sme v ťažkej skupine, ale dávame do toho všetko," citoval Barellu portál gazzetta.it.

V pozícii kapitána odohral za hostí celý zápas Milan Škriniar. Generálny riaditeľ Interu Giuseppe Marotta priznal, že pásku dostal slovenský obranca aj ako stimul, ktorý mu má pomôcť k predĺženiu zmluvy. "Škriniar je vynikajúci profesionál. Zaslúži si byť kapitán. Ak bude jeho vôľa rovnaká ako naša, bude možnosť sa dohodnúť. Z našej strany je zámer pokračovať v rokovaní a podpísať novú zmluvu," povedal Marotta.

Tréner Barcelony Xavi Hernandez cítil sklamanie, no výhovorky nehľadal. Remíza s Interom posunie katalánsky veľkoklub s najväčšou pravdepodobnosťou do Európskej ligy: "Prvý polčas bol výborný, v druhom sme urobili chyby, napríklad pri góle na 1:1, čo nás psychicky dostalo dole. To isté platí o druhom góle, ktorý sa nemôže stať. Ak nezdoláte Inter doma, tak si nezaslúžite ísť ďalej. Šance na postup sú vzdialené, ale to už nezávisí od nás. Iskrička nádeje je, no za chyby v Lige majstrov sa platí."

Naďalej stopercentný je v C-skupine Bayern Mníchov, ktorý už po 25 minútach viedol na ihrisku Viktorie Plzeň 3:0. Na ihrisko sa potom dostal aj slovenský krídelník Erik Jirka. Plzeň napokon podľahla favoritovi 2:4, keď za stavu 0:4 dvomi gólmi v druhom polčase miernila prehru. Práve druhá polovica stretnutia sa pozdávala aj trénerovi Viktorie Michalovi Bílkovi:

"Som rád, že sa chlapci nepoložili. Druhý polčas bol skutočne výborný. Bayern je špička, v útoku má rýchlych hráčov, ktorí hrajú jednoducho. Ich pohyb nám robil veľké problémy, ľahko sa k nám dostávali a dávali góly. Taký druhý polčas sme potrebovali ako soľ."