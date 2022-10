Veľký večer Slafkovského v Montreale: Kráľovský nástup a ovácie fanúšikov

Má za sebou víťazný debut. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) odohral vo veku 18 rokov, šesť mesiacov a dva dni svoj prvý duel v zámorskej profilige, v NHL.

Stal sa historicky najmladším Slovákom, ktorý nastúpil na zápas NHL. O mesiac a pol prekonal rekord Mariána Gáboríka.

Na ľade proti Torontu (4:3) sa nestratil, štatistici mu zaregistrovali prvú strelu, hit i úspešný blok, na ľade strávil 10 minút a 34 sekúnd. Nastúpil na ľavom krídle tretieho útoku Christiana Dvoraka, napravo s ďalším skúseným hráčom Brendanom Gallagherom, avšak tí sa vo veľmi skorom presilovkovom seriáli dostávali častejšie na ľad v druhej špeciálnej formácii, čo tiež rozbilo plynulejšie a početnejšie "šichty".

Slafkovsky introduced for the first time#Habs pic.twitter.com/kPt4u10PaM — Nick M (@EdgeLordNick) October 13, 2022

Slafkovský pred zápasom absolvoval nováčikovské kolečko na ľade. Pred rozkorčuľovaním vyšiel ako prvý na ľadovú plochu a spolu s Kaidenom Guhlem a Arberom Xhekajom sa ukázal takto fanúšikom. Všetci traja odohrali premiérový súboj v NHL.

"Sníval som o tom, že budem hrať v NHL a sníval som o tom, že si zahrám svoj prvý zápas. Je to tu, vyhrali sme, takže povedal by som, že to je pre mňa skvelý začiatok," povedal Slafkovský pre nhl.com.

Duel v hľadisku sledoval aj otec Juraj Slafkovský st., ktorému spoločnosť robil Filip Mešár. Pred stretnutím pridal Jurajov otec spoločnú fotografiu, na ktorej pózuje v synovom drese.