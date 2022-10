Škriniarov Inter siahal po výhre na Nou Campe: Najrýchlejší hetrik Salaha a postup Bayernu

Futbalisti Interu Miláno si posilnili šance na postup do osemfinále Ligy majstrov. V stredajšom šlágri C-skupiny remizovali na ihrisku FC Barcelona 3:3 a pred svojím konkurentom v boji o druhú priečku majú stále trojbodový náskok.

V pozícii kapitána odohral za hostí celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar. Postup z tejto skupiny si už vybojoval Bayern Mníchov po výhre 4:2 na ihrisku Viktorie Plzeň. FC Liverpool deklasoval v "áčku" Glasgow Rangers na jeho pôde 7:1, Mohamed Salah sa podľa agentúry AFP blysol najrýchlejším hetrikom v histórii LM.

Barcelona odštartovala proti Interu aktívne a po necelých desiatich minútach musel po hlavičke Roberta Lewandowského zachrániť hostí od gólu Henrich Mchitarjan. Vzápätí letel prudký pokus Raphinhu tesne nad bránku hostí. Na druhej strane zakončil v 16. minúte po štandardnej situácii akrobaticky Edin Džeko a od brvna sa lopta odrazila pred bránkovú čiaru Kataláncov. Brankár hostí Andre Onana o desať minút neskôr vytlačil na roh parádny pokus Ousmana Dembeleho, jeho náprotivok Marc-André ter Stegen zasa zlikvidoval pokus Denzela Dumfriesa. Barcelona sa po tlaku dočkala päť minút pred prestávkou, keď Dembele zblízka dorazil loptu do siete po prudkej prihrávke Sergiho Roberta - 1:0. Na začiatku druhého polčasu krátko ošetrovali Škriniara a jeho tím dokázal vyrovnať v 50. minúte, center Alessaandra Bastoniho si za "spiacou" obranou spracoval stehnom Nicolo Barella a upravil na 1:1. O obrat v skóre sa v 63. minúte postaral Lautaro Martinez, ktorý prízemnou strelou od žrde upravil na 2:1 pre Inter. V 82. minúte vyrovnal Robert Lewandowski, ale dráma sa neskončila a hostí poslal opäť do náskoku Robin Gosens o sedem minút neskôr. V hre o postup ešte Barcelonu udržal opäť Lewandowski parádnou hlavičkou na 3:3 v nadstavenom čase. Naďalej stopercentný je v C-skupine Bayern Mníchov, ktorý aj v prvom polčase odvety "vyučoval" Plzeň (pred týždňom ju zdolal 5:0) a už po 25 minútach viedol na ihrisku Viktorie 3:0 - strelecky sa presadili Sadio Mané, Thomas Müller a Leon Goretzka. Kouč domácich hneď potom poslal na ihrisku slovenského krídelníka Erika Jirku, ešte do prestávky však Goretzka pridal štvrtý gól Bavorov. Po zmene strán skorigovali za domácich Adam Vlkanova a Jan Kliment na 2:4.

Druhú priečku v A-skupine si poistil Liverpool suverénnou výhrou 7:1 na pôde Glasgowu Rangers, ktorý tak už aj matematicky stratil šancu na postup do osemfinále. Najrýchlejším hetrikom v histórii LM sa medzi 76. a 81. minútou blysol striedajúci Mohamed Salah. Na ihrisko prišiel až v 68. minúte.

V "béčku" uspelo Porto na pôde Leverkusenu hladko 3:0 a figuruje na druhej postupovej priečke o dva body pred Atleticom.

Vo vyrovnanej D-skupine je na čele Tottenham Hotspur po víťazstve nad Eintrachtom Frankfurt 3:2. Na vedúci gól hostí zareagovali domáci už v prvom polčase dvoma zásahmi Heung-Min Sona a jedným Harryho Kanea z jedenástky. Druhý v tabuľke je Olympique Marseille vďaka triumfu 2:0 v Lisabone nad Sportingom. Hostia vyťažili zo skorého vylúčenia Ricarda Esgaia, ktorý inkasoval dve žlté karty v priebehu troch minút a na ihrisku nevydržal ani 20 minút. V druhom polčase išiel predčasne pod sprchy aj jeho spoluhráč Pedro Goncalves.

Liga majstrov - 4. kolo:

A-skupina:



Glasgow Rangers - FC Liverpool 1:7 (1:1)

Góly: 17. Arfield - 76., 80. a 81. Salah, 24. a 55. Firmino, 66. Nunez, 87. Elliott. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



B-skupina:





Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3 (0:1)

Góly: 53. a 64. Taremi, 6. Galeno. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



C-skupina:

Viktoria Plzeň - Bayern Mníchov 2:4 (0:4)

Góly: 62. Vlkanova, 75. Kliment - 25. a 35. Goretzka, 10. Mané, 14. Müller. Rozhodoval: Frankowski (Poľ.)

/E. Jirka hral od 25. min, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/



FC Barcelona - Inter Miláno 3:3 (1:0)

Góly: 82. a 90.+2 Lewandowski, 40. Dembele - 50. Barella, 63. Martinez, 89. Gosens. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



D-skupina:

Sporting Lisabon - Olympique Marseille 0:2 (0:2)

Góly: 20. Guendouzi (z 11 m), 30. Sanchez. Rozhodoval: Hernandez (Šp.), ČK: 19. Esgaio, 61. Goncalves (obaja Sporting) po druhej ŽK



Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1)

Góly: 20. a 36. Son, 28. Kane (z 11 m) - 14. Kamada, 87. Alidou. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.), ČK: 60. Tuta (Frankfurt) po druhej ŽK