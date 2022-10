Cehlárikov koncert v hokejovej Lige majstrov: Dvoma gólmi a štyrmi bodmi režíroval výhru!

Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa štyrmi bodmi podieľal na triumfe EV Zug v stredajšom zápase Ligy majstrov nad Olimpijou Ľubľana 5:2. Dvadsaťsedemročný útočník strelil dva góly a pri ďalších dvoch asistoval.

Cehlárik otvoril skóre už vo 4. minúte, keď využil presilovú hru, po polovici duelu pridal štvrtý zásah domácich. Asistenciu si pripísal pri víťaznom treťom aj piatom góle. Švajčiarske mužstvo skončilo v tabuľke B-skupiny suverénne na prvom mieste, päťkrát zvíťazilo v riadnom hracom čase a raz uspelo po predĺžení. Spolu s ním postúpil do play off aj nemecký Wolfsburg.

Do streleckej listiny sa zapísal aj ďalší slovenský útočník Pavol Skalický, ktorý nezabránil prehre TPS Turku na ľade Grizzlys Wolfsburg 4:5. Skalický otvoril skóre už po 45 sekundách hry a jeho tím viedol v úvodnej desaťminútovke 3:0, náskok však premrhal. Fínky klub nazbieral v "béčku" šesť bodov a nemal šancu na postup.

Oliver Okuliar prispel gólom k presvedčivému víťazstvu HK Mountfield Hradec Králové v záverečnom zápase G-skupiny nad Eisbären Berlín 8:2. Český zástupca obsadil v tabuľke prvé miesto a postúpil do play off spoločne so švédskou Frölundou.

Liga majstrov:

B-skupina:

Grizzlys Wolfsburg - TPS Turku 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)

Góly: 37. a 40. Archibald, 12. Braun, 31. Pfohl, 55. Machacek - 1. SKALICKÝ, 8. Allén, 10. Ilomäki, 26. Saari



EV Zug - Olimpija Ľubľana 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 4. a 31. CEHLÁRIK, 6. Simion, 24. O'Neill (CEHLÁRIK), 59. Klingberg (CEHLÁRIK) - 27. Čimžar, 56. Garreffa



konečná tabuľka B-skupiny:

1. Zug 6 5 1 0 0 27:9 17*

2. Wolfsburg 6 4 0 1 1 25:16 13*

3. Turku 6 2 0 0 4 13:23 6

4. Ľubľana 6 0 0 0 6 9:26 0



D-skupina:

Fehérvár AV19 - GKS Katovice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 39. Petan



konečná tabuľka D-skupiny:

1. Rögle 6 5 1 0 0 26:12 17*

2. Zürich 6 3 0 2 1 23:12 11*

3. Fehérvár 6 2 0 0 4 9:23 6

4. Katovice 6 0 1 0 5 10:21 2



E-skupina:

Stavanger Oilers - Ilves Tampere 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 17. a 30. Kristiansen, 48. Kissel, 60. Beck - 16. Nyman, 36. Ikonen



Fribourg-Gottéron - EC Red Bull Salzburg 3:2 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 26. Walser, 28. Schmid, rozh. sam. nájazd Schmid - 7. Thaler, 52. Hochkofler



konečná tabuľka E-skupiny:

1. Fribourg 6 4 1 0 1 12:5 14*

2. Salzburg 6 0 3 2 1 12:12 8*

3. Stavanger 6 2 0 2 2 10:15 8

4. Ilves 6 1 1 1 3 12:14 6



G-skupina:

Mountfield Hradec Králové - Eisbären Berlín 8:2 (1:1, 2:0, 5:1)

Góly: 30. a 48 R. Pavlík, 50. a 54. Pajer, 9. Rymsha, 45. Kev. Klíma, 51. OKULIAR, 58. Veselý - 9. Boychuk, 28. White



konečná tabuľka G-skupiny:

1. Hradec Králové 6 5 0 0 1 29:17 15*

2. Frölunda 6 5 0 0 1 34:16 15*

3. Berlín 6 2 0 0 4 21:29 6

4. Grenoble 6 0 0 0 6 15:37 0



*postup do play off