Zámorie odmietol a z KHL dostal vyhadzov: Buček mieri do tohto klubu!

Slovenský hokejový útočník Samuel Buček (23) po tom, ako odmietol možnosť pôsobenia v zámorí a neuspel v Rusku, má namierené do tohto klubu!

Reprezentačný útočník Samuel Buček si v uplynulej sezóne podmanil slovenskú extraligu. Bol najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom ako základnej časti, tak aj play off. Hviezdu HK Nitra vyhlásili za najužitočnejšieho hráča extraligovej sezóny. Nebolo pochýb, že po takejto sezóne zamieri do zahraničia.

Vyzeralo to tak, že dokonca zabojuje o miesto v NHL. Podpísal zmluvu s organizáciou Seattle Kraken, mal bojovať na farme. No napokon si to rozmyslel a kontrakt zrušil. O to prekvapujúcejšie bolo, že podpísal v Rusku, odkiaľ mnoho európskych legionárov utekalo pre vojenskú inváziu na Ukrajine.

Pôsobenie v Neftechimiku Nižnekamsk Bučekovi vôbec nevyšlo. Nastúpil v šiestich zápasoch KHL, nebodoval, zaznamenal tri mínusové body. Klub ho uvoľnil, dôvodom boli neuspokojivé výkony. Špekulovalo sa o jeho možnom návrate do Nitry. Podľa informácií portálu iSport.cz má Samuel Buček posilniť "oceliarov" z Třinca. Rozšíri tak enklávu siedmich slovenských hokejistov.