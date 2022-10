Lobotkov Neapol v Lige majstrov naďalej stopercentný: Do osemfinále postupujú aj Bruggy

Futbalisti SSC Neapol a FC Bruggy si v predstihu zabezpečili účasť v osemfinále Ligy majstrov.

Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom potvrdil post lídra A-skupiny stredajším domácim triumfom nad Ajaxom Amsterdam 4:2, Bruggám stačila na istotu postupu z B-skupiny aj remíza 0:0 na ihrisku Atletica Madrid. Už v utorok získali miestenku vo vyraďovačke obhajca Real Madrid a Manchester City.

Neapol potreboval na spečatenie postupu vybojovať aspoň bod a svoj cieľ začal napĺňať gólom už vo 4. minúte - Hirving Lozano si narazil loptu s Piotrom Zieliňským, ktorého oblúčik za obranu poslal hlavou k zadnej žrdi a dostal taliansky tím do vedenia. Po štvrťhodine hry to bolo už 2:0 pre favorita, Chviča Kvaracchelia po úniku z ľavej strany našiel v šestnástke Giacoma Raspadoriho a ten z jedenástich metrov "zavesil" loptu priamo do pravého horného roku bránky súpera. Ajax vykresal nádej hneď po zmene strán, keď sa prudkou hlavičkou presadil Davy Klaassen, no po hodine hry zahral rukou v šestnástke Jurrien Timber a Kvaracchelia penaltu bezpečne premenil - 3:1. Pokutový kop zvládol aj na druhej strane Steven Bergwijn v 83. minúte, no zverenci trénera Luciana Spallettiho tesný náskok udržali a v závere ho ešte zvýraznil Victor Osimhen na 4:2. Domáci vyhrali deviaty zápas v sérii, v A-skupine ešte nestratili ani bod.

Atletico malo v súboji s Bruggami od začiatku herne i strelecky navrch, no ani raz nedokázalo prekonať defenzívu prekvapenia súťaže. V 14. minúte prenikol do šestnástky Antoine Griezmann, brankár Simon Mignolet však jeho pokus nohou zlikvidoval. Po dvadsiatich minútach spálil ďalšiu šancu Angel Correa a o tri minúty neskôr sa domáci tešili predčasne, gól pre ofsajd Saula Nigueza neplatil. Po necelej polhodine hry Mignolet zmaril gólovú hlavičku Griezmanna a na konci polčasu síce arbiter nariadil pokutový kop pre Bruggy po zákroku na Tajona Buchanana, ale po pozretí videa ho odvolal. Aj po prestávke "čaroval" Mignolet, opätovne na ňom stroskotali Griezmann a Correa a keďže belgický tím odolal aj záverečnému tlaku "Los Colchoneros" po vylúčení Kamala Sowaha v 82. minúte, môže sa tešiť na jarnú fázu súťaže.



Liga majstrov - 4. kolo:

A-skupina:

SSC Neapol - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

Góly: 4. Lozano, 16. Raspadori, 62. Kvaracchelia (z 11 m), 89. Osimhen - 49. Klaassen, 83. Bergwijn (z 11 m). Rozhodoval: Zwayer (Nem.)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/







B-skupina:

Atletico Madrid - FC Bruggy 0:0

Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ČK: 82. Sowah (Bruggy) po druhej ŽK