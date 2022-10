Hokejový obranca Šimon Nemec: Jeden spoluhráč ma chytil pod krk!

Hokejový obranca Šimon Nemec (18) prezradil zaujímavú skúsenosť s jedným zo spoluhráčov z New Jersey Devils - chytil ho pod krk!

Slovenský obranca Šimon Nemec (18) sa pôvodne dostal na súpisku prvého tímu New Jersey Devils a mal začať v NHL. Všetko sa však zmenilo, vedenie napokon povolalo obrancu Kevina Bahla a Nemec putuje na farmu do tímu Utica Comets v AHL.

Podľa jeho vyjadrenia v rozhovore pre Forbes spred niekoľkých dní je však zrejmé, že ani pôsobenie na farme nebude brať ako tragédiu, ale skôr ako ďalšiu šancu na svoj rozvoj. „Nejaký cieľ som si dal. Ale určite sa nebudem hnevať, ak mi to s miestom v prvom tíme nevyjde. Vnímam to tak, že mám stále čas: mám 18 rokov, som v inej krajine prvý rok. Som pripravený rozohrať sa, niečo odohrať aj na farme. Som otvorený každému scenáru, nemyslím na to, že by som sa mal hneď dostať do prvého tímu. Keď to nevyjde, nič sa nedeje."

Pre európskych hráčov býva problémom prispôsobiť sa po príchode do zámoria užšiemu klzisku. Šimon Nemec si ale zvyká veľmi rýchlo a problém v aklimatizácii nevidí.

„Špeciálne sme sa na to nezameriavali, pripraviť sa na to dá sčasti cvičeniami na ľade. Ale je to skôr o zvyku a myslím, že zvyknúť si dokážem v zásade na všetko. Akurát na to potrebujem nejaké dva-tri týždne zápasového tréningu na menšom klzisku. Už teraz sa mi hrá oveľa lepšie ako na začiatku kempov a myslím, že to bude ešte lepšie," predpokladá dvojka tohtoročného draftu.

Nemec prezradil tiež zaujímavú skúsenosť, ktorú zažil s jedným zo spoluhráčov z Devils. Situácia sa odohrala ešte na májových MS vo Fínsku, v tom čase nevedeli, že budú v tejto sezóne spoluhráčmi. „Obranca Ryan Graves ma na jar na majstrovstvách sveta v súboji počas zápasu v skupine chytil pod krk," spomenul si Nemec.