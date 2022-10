Hokejové tímy Trenčína a Zvolena hlásia posily: Získali kanadských legionárov

HKM Zvolen a Dukla Trenčín angažovali kanadských legionárov.

Kanaďan Tourigny bude hrať za Trenčín, v tíme je už 8 legionárov

Do kádra hokejistov HK Dukla Trenčín pribudol kanadský obranca Miguel Tourigny. Po jeho príchode je na súpiske "vojakov" už osem legionárov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi. Klub informoval o akvizícii na sociálnych sieťach.

Tourigny prešiel uplynulým draftom NHL, keď si ho v poslednom 7. kole vybral klub Montreal Canadiens, ktorý predtým siahol aj po Slovákoch Jurajovi Slafkovskom a Filipovi Mešárovi. S angažovaním 20-ročného obrancu Dukle pomohol aj slovenský skaut Canadiens Michal Krúpa. Tipos extraliga bude pre neho prvou mužskou súťažou, uplynulé sezóny strávil v kanadskej juniorke QMJHL.



Na súpiske Dukly je po príchode Tourignyho osem legionárov, okrem neho aj Connor Lacouvee, Phil Pietroniro, Patriks Ozols, Petr Ulrych, Rob Flick, Frenks Razgals a Joakim Thelin.



Po neuspokojivom štarte do sezóny v klube skončil švédsky útočník Nicklas Heinerö, slovenský obranca Jakub Chromiak zamieril do tímu Sudbury Wolves v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Zvolen angažoval kanadského brankára Patersona

Slovenský hokejový klub HKM Zvolen angažoval kanadského brankára Jakea Patersona. V kádri trénera Petra Oremusa je už sedem legionárov, pričom presne toľko ich môže zasiahnuť do jedného zápasu.

"Sezóna je dlhá, môžu prísť zranenia, stať sa môže všeličo. Preto sme chceli vystužiť brankársky post a siahli sme po brankárovi z kanadskej hokejovej školy," povedal generálny manažér Ladislav Čierny pre klubovú stránku.

Paterson podpísal zmluvu do konca sezóny 2022/2023 a doplní slovenských brankárov Adama Trenčana a Romana Petríka. K angažovaniu posily do bránky došlo pár dní po tom, ako Zvolenčania prehrali na ľade HC Slovan Bratislava 2:10. Po ôsmich odohratých zápasoch figurujú na tretej priečke tabuľky, no s 27 inkasovanými gólmi sú tretí najhorší v súťaži.

Paterson absolvuje vo Zvolene svoj druhý európsky angažmán. V ročníku 2021/2022 hral v najvyššej nórskej súťaži za Spartu Sarpsborg. Predtým sa jeho kariéra odvíjala v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL. V roku 2012 ho z 80. miesta draftoval klub Detroit Red Wings, ale do NHL sa nepresadil.

Okrem Patersona majú štatút legionárov aj jeho krajania Shane Hanna, Joel Messner, Ryan Gropp, Chris Langkow, Deven Sideroff a Američan Michael Huntebrinker.