Fanúšikovia Petry Vlhovej pozor: V budúcej sezóne vám len RTVS stačiť nebude!

Fanúšikovia fenomenálnej slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej (27) sa už tešia na jej výkony v nadchádzajúcej sezóne. Ale len RTVS im na ich sledovanie stačiť nebude!

Ak patríte k fanúšikom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej (27), určite sa už tešíte na začiatok novej sezóny. Dôležitá informácia ale je, že len RTVS vám na sledovanie priamych prenosov Svetového pohára 2022/23 stačiť nebude! Väčšinu podujatí, vrátane majstrovstiev sveta, divákom prinesie JOJ Šport, informuje o tom portál Sportnet.

„Televízia JOJ má tieto práva až do roku 2026. Na RTVS priaznivci uvidia iba súťaže z Rakúska," dodáva spomínaný portál. „Stanica JOJ Šport vysiela zo zjazdového lyžovania 86 % všetkých disciplín a sedem podujatí ostáva na RTVS. Nevieme, ktoré preteky Petra Vlhová pôjde, ale my sme pripravení. V prípade týchto pretekov bude k dispozícii aj štúdio so zaujímavými hosťami,“ uviedol šéf programu Tomáš Magáth.

Petra Vlhová v celkovom poradí Svetového pohára obsadila druhú priečku za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Obhajovať bude malý krištáľový glóbus za slalom. V uplynulej sezóne získala olympijské zlato v Pekingu.