Slafkovský zavolal do Kanady rodičov: Otec prišiel, mama zostala doma!

Žiaril radosťou! Keď sa Juraj Slafkovský (18) dozvedel, že si v prípravnom kempe vybojoval miesto v prvom tíme Montrealu Canadiens, jeho okamžitá reakcia bola, že konečne môže do Kanady zavolať svojich rodičov. Podporiť ho prišiel len otec, mama musela zostať doma.

Slafkovský ešte v Montreale nie je zabývaný ani náhodou. Spolu s ďalšími nováčikmi Canadiens býva v hoteli. Jeho budúcnosť v tejto sezóne nie je ani zďaleka vytesaná do kameňa. Košický rodák napriek tomu do Kanady zavolal oboch svojich rodičov, no osobne sa dostaviť mohol len otec Juraj. Mama Gabriela sa totiž v jeho neprítomnosti musí teraz starať o domácnosť. „Mama musela zostať doma so sestrou, s troma psami a dvoma mačkami,“ prezradil so širokým úsmevom zámorským novinárom Slafkovský.

V predsezónnom kempe sa veľa špekulovalo o tom, kde presne do zostavy zaradí hlavný tréner „Habs“ Martin St. Louis tohtoročnú draftovú jednotku. „Chceme, aby hral svojím štýlom. Nechceme príliš dirigovať 18-ročného hráča. Keď bude dostávať priveľa, inštrukcií, môže pri hre váhať a to nechceme. Môže urobiť milión chýb, ale nie opakovať stále tie isté. Keď nejaké chyby urobí, musíme zistiť, či to bola jednorazová záležitosť, alebo sa to stáva pravidlom. Na tých pravidelných treba pracovať. Jeho hra sa výrazne zlepšuje sčasti aj preto, lebo ho veľmi neusmerňujeme. Jeho voľnosť je teraz dôležitejšia ako učenie sa, k tomu tiež príde,“ uviedol St. Louis, ktorý tiež prezradil, že aj keby mladého Slováka poslal do nižšej AHL, nemusí to byť pre jeho zlé výkony. „Ak tam pôjde, bude to preto, lebo taký je plán. Snažíme sa z neho urobiť hráča, ktorý bude dôležitou súčasťou klubu niekoľko rokov. Treba urobiť to, čo je pre neho najlepšie,“ myslí si St. Louis.