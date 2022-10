Hokejový útočník Tatar pred štartom sezóny v NHL: Nikdy som takéto zmeny nezažil!

Má za sebou skvelú prípravu! Už do 13. zámorskej sezóny vstupuje skúsený útočník Tomáš Tatar (31). Líder tímu New Jersey strelil v kempoch v štyroch dueloch štyri góly a v rozhovore pre Nový Čas tvrdí, že sa pred novým ročníkom cíti vo výbornej forme. Ak dostane na ľade potrebný priestor, tak je pripravený byť lídrom svojho klubu a ukázať svoje kvality.

Máte za sebou vydarený kemp pred štartom sezóny, keď ste v štyroch dueloch zakaždým strelili po góle. Ako to hodnotíte?

- Musím povedať, že sa cítim pred týmto ročníkom výborne pripravený. Vládzem, som silný, dostal som v príprave veľa priestoru na ľade a dôležité je aj to, že nemám momentálne žiadne zranenie. Takže už sa teším na súťažné zápasy.

Je to veľmi dôležité, keď dostanete na ľade takú veľkú minutáž a dôveru od trénera?

- Presne tak. Keď mi tréneri veria a hrám veľa, tak ja viem, čoho som schopný a potom to viem ukázať. Keď nehrám veľa, tak je ťažké presadiť sa. Teraz to bolo fajn, veľkú úlohu zahralo aj to, že som mal dlhý čas na letnú prípravu na rozdiel od minulých rokov, keď boli covidové problémy, takže sa cítim fakt dobre.

V spomínanej príprave ste hrali vždy v inej formácii a s inými hráčmi. Už viete, s kým a v akom útoku začnete ročník?

- To nie, pretože naozaj sa to v kempoch poriadne mixovalo, takže sám som zvedavý, ku komu ma tréneri zaradia. Osobne som to ešte v kariére nezažil, aby sa takto menili formácie, ale nedá sa nič robiť.

Po tomto ročníku vám vyprší v Jersey dvojročný kontrakt. Vnímate to tak, že sa musíte v tejto sezóne extra ukázať kvôli novej zmluve?

- Musím povedať, že sa na to extra nesústredím. Mám už v NHL nejaké roky odohrané, takže viem, ako to tu chodí. Na konci sezóny sa uvidí, ako sa to celé vykryštalizuje. Tých možností bude viacero - či už výmena, nová zmluva, alebo trh s voľnými hráčmi. Takže teraz to vôbec neriešim a sústredím sa na sezónu.

Po skvelej streleckej forme v kempe si trúfate pokoriť 20-gólovú sezónu?

- (Smiech.) Kemp ukázal, že mi to strelecky išlo, ale nedávam si konkrétnu métu. Dôležité je to, aby sa darilo mužstvu a zabojovali o postup do play-off. Samozrejme, že by ma potešilo, keby sa mi aj strelecky darilo.

Ale vnímate to tak, že ste lídrom tímu?

- Ak dostanem na ľade priestor, ktorý potrebujem, tak som na túto úlohu pripravený. Vlani to tak nebolo a bolo to náročné zo psychickej stránky. Ale áno, mám v mužstve z chalanov veľa skúseností a budem sa snažiť pomôcť na ľade i mimo neho.

Cieľ tímu je postup do play-off?

- Urobíme pre to maximum. Došlo k určitým zmenám pred sezónou, máme skúsenejší tím ako vlani, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť.

V mužstve máte aj krajana, talentovaného obrancu Šimona Nemca. Trávili ste v kempoch veľa času?

- Práveže minimum, pretože kemp bol rozdelený na dve časti a Šimon bol v tej druhej. On býval úplne inde ako ja, navyše v tých štyroch dueloch, čo som odohral, sme ani raz nehrali spolu. Ale, samozrejme, sme v pravidelnom kontakte a keď niečo potrebuje, tak sa mu snažím pomôcť.

Čo vravíte na Pavla Regendu, ktorý ako nedraftovaný hráč urobil prvý tím?

- Mal skvelý kemp a teší ma, že sa dostal do mužstva rovnako ako ďalší chalani. Budem im držať palce, aby sa im darilo a ostali v NHL čo najdlhšie.

Platy Slovákov v NHL

Tomáš Tatar New Jersey Devils 4,5 milióna USD (4,65 mil. €)

Erik Černák Tampa Bay Lightning 2,9 milióna USD (2,99 mil. €)

Jaroslav Halák New York Rangers 1,5 milióna USD (1,55 mil. €)

Juraj Slafkovský Montreal Canadiens 950 000 USD (979 000 €)

Šimon Nemec New Jersey Devil 950 000 USD (979 000 €)

Pavol Regenda Anaheim Ducks 855 000 USD (880 000 €)

Martin Fehérváry Washington Capitals 800 000 USD (825 000 €)

Adam Ružička Calgary Flames 763 000 USD (786 000 €)