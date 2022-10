Tréner Weiss pred zápasom s Bazilejom: Cieľ je jasný!

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. (58) očakáva vo štvrtok náročný duel proti kvalitnému súperovi.

"Belasí" sa pokúsia na Tehelnom poli v H-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) zabodovať proti švajčiarskemu FC Bazilej a udržať si šancu na postup zo skupiny. Duel sa začne o 18.45 h a v priamom prenose ho ponúkne RTVS Šport.

"Verím, že ukážeme kvalitu, srdce a bojovnosť počas duelu. Vo Švajčiarsku sme hrali dobre, no v Trenčíne to bola katastrofa a hanba. Záleží v akom rozostavení sa zajtra predstavíme, ale chceme vyhrať alebo minimálne získať bod, pretože skupina bude podľa mňa otvorená až do konca. Súper nehral v prvom stretnutí tak dobre ako vie, určite sem príde odhodlaný uspieť. My však urobíme všetko pre dobrý výsledok," uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii Weiss. Tréner Slovana zároveň potvrdil, že na zápas nebude k dispozícií Čech Jaromír Zmrhal, ktorý si natiahol sval, do kádra sa vracajú Eric Ramirez a Andre Green.

Slovan v doterajších troch vystúpeniach v skupinovej fáze EKL nazbieral štyri body. Po domácej remíze 0:0 so Žalgirisom Vilnius prišla prehra 0:2 na pôde Pjuniku Jerevan a po nej aj personálne zemetrasenie vo vedení klubu úradujúceho majstra. "Belasí" nezdar odčinili vo Švajčiarsku.

Slovenský majster však po triumfe na bazilejskom Štadióne sv. Jakuba zaznamenal hladkú prehru v domácej súťaži. V Trenčíne nestačil na domácich 0:4, no napriek tomu sa udržal na čele tabuľky vo Fortuna lige. Tréner "belasých" Vladimír Weiss st. nechal oddychovať viaceré opory, Džaba Kankava, Juraj Kucka či Aleksandar Čavrič nastúpili až od druhého polčasu, no Slovan sa nedokázal presadiť. Kouč Weiss potvrdil informáciu, že trojica – Uche Agbo, Richard Križan a Ivan Šaponjič sú preradení do rezervného tímu.

Domáci sa budú môcť na Tehelnom poli opäť oprieť o päťcifernú návštevu. Tomáš Schügerl, manažér pre médiá ŠK Slovan skonštatoval, že sa blížia už k hranici 19.000 divákov a v prípade udržania záujmu o lístky, dnes alebo zajtra ohlásila vypredané. "Hrať pred plným publikom je motivujúce. Spravíme všetko pre to, aby sme sa našim priaznivcom odvďačili kvalitným výkonom a výsledkom. Nálada v kabíne je dobrá, všetci sa tešíme a nad ničím iným nerozmýšľame. Chceme zvládnuť zajtrajší duel a uvidíme, ako to bude ďalej," povedal brankár Adrián Chovan. Na neho nadviazal aj tréner Weiss: "Na zápasy EKL chodí na naše zápasy viac divákov, keďže vidia našu bojovnosť a niekoľko zápasov sme zvrátili aj vďaka nim. Sú pre nás dvanástym hráčom a môžem im garantovať, že tím vydá zo seba maximum."

Bazilej uplynulý víkend vo švajčiarskej lige prehral na ihrisku Lugana 0:1, keď sa v 33. minúte presadil Francúz Hicham Mahou. Po zlepšených výkonoch tak zaznamenal tretí neúspech v sezóne, čo ho dostalo v tabuľke najvyššej súťaže na priebežné 7. miesto s jedenásťbodovým mankom na lídra Young Boys Bern, má však k dobru jeden zápas. "Musíme si dávať pozor na ich štandartné situácie a postrážiť si ich v krídelných priestoroch. Nebudeme brániť, rovnako ako vo Švajčiarsku, no musíme rešpektovať ich kvalitu. Verím, že to bude obojstranne útočný futbal," dodal Weiss. V druhom stretnutí nastúpi litovský Žalgiris Vilnius, ktorý získal doteraz len jeden bod, proti arménskemu Pjuniku Jerevan. Ten je v tabuľke pred Slovanom o dva body.

H-skupina - štvrtok:

18.45 ŠK Slovan Bratislava - FC Bazilej /rozhodujú: Bojko - Maťaš, Kucev (všetci Ukr.)/

21.00 Žalgiris Vilnius - Pjunik Jerevan

Tabuľka:

1. FC Bazilej 3 2 0 1 4:3 6

2. Pjunik Jerevan 3 2 0 1 5:3 6

3. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 3 1 1 1 2:2 4

4. Žalgiris Vilnius 3 0 1 2 0:3 1