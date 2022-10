Slafkovský môže urobiť aj milión chýb: Tréner Montrealu prezradil, či Juraj poputuje do AHL

Juraj Slafkovský má iba 18 rokov, no ako draftová jednotka čelí v Montreale veľkým očakávaniam. Tréner Canadiens Martin St. Louis preto nechce na mladého slovenského hokejistu vyvíjať ešte väčší tlak a v úvode jeho premiérovej sezóny NHL mu odpustí aj nejaké chyby.

"Chceme, aby mal na ľade voľnosť. Nechcete 18-ročného mladíka zbytočne prekoučovať," uviedol St. Louis v rozhovore pre Sportnet. Talentovaný krídelník sa na konci prípravného kempu dozvedel, že si vybojoval miestenku v prvom tíme.

V noci na štvrtok v domácom zápase s Torontom (1.00 SELČ) by tak mal zažiť debut v slávnej profilige. Tréner Montrealu chce, aby bol Slafkovský hlavne sám sebou: "Ak by sme ho zaťažili množstvom informácií, stratil by voľnosť. Začal by príliš váhať a to u neho vidieť nechceme. Nech urobí aj milión chýb, len nie tie isté stále dookola. Ak spraví chyby, potrebujeme vyhodnotiť, či sú to jednorazové záležitosti alebo trendy. Ako tréner musíte sledovať trendy, nie riešiť jednorazové chyby."

Canadiens si vybrali Slafkovského z prvého miesta tohtoročného draftu aj pre to, lebo v minulosti neraz ukázal, že sa vie rýchlo adaptovať. Slovenský útočník sa v kempe rozbiehal pomalšie, no dokázal sa postupne aklimatizovať a na konci prípravy patril k najlepším hráčom tímu. "V jeho hre je vidno veľký progres. Pritom si myslím, že sme ho ešte dostatočne neusmerňovali. Doprajeme mu čas a priestor, no jeho voľnosť je pre nás dôležitejšia než jeho učenie."

Slafkovský by mal v profiligovej premiére nastúpiť v útoku so skúsenými Brendanom Gallagherom a Christianom Dvorakom. Tridsaťjedenročný Gallagher je služobne najstarší hráč Canadiens, Dvorak vo veku 26 rokov odohral už 358 zápasov v základnej časti NHL. "Myslím si, že je kľúčové, aby hral s chalanmi, ktorí už majú niečo za sebou a vedia mu ísť príkladom. ´Slafovi´ by to mohlo pomôcť, aby sa do toho dostal." St. Louis nevylúčil, že by ho klub v určitom bode mohol poslať na farmu do Lavalu v AHL, nebude to však jeho chybou.

"Ak by sa tak stalo, bude to len preto, že máme s ním nejaký plán. Nebude to z výkonnostných dôvodov. Snažíme sa vybudovať športovca, ktorý bude dlhé roky súčasťou organizácie a jej úspechov. Aby ste to dosiahli, musíte niekedy urobiť rozhodnutia, aby sa stal skutočne dobrým hráčom povedzme o dva roky. Ak to nespravíte, možno nebude o dva roky taký dobrý len preto, pretože sa bojíte, že zraníte jeho city. Musíte urobiť to, čo je pre hráča najlepšie," dodal tréner Montrealu.