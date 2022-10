Vlhovej súperka Gutová – Behramiová: Po pľúcnej infekcii je znovu pri chuti

Zmenila rétoriku. Takto pred rokom hovorila o tom, že pomýšľa na koniec kariéry a ďalšiu olympiádu už nerieši.

Dnes je jedna z najväčších súperiek našej Petry Vlhovej Švajčiarka Lara Gutová – Behramiová (31) znovu pri chuti a kuje nové olympijské plány.

Čo sa za čosi viac ako deväť mesiacov zmenilo? Veľa. Sympatická športovkyňa spoznala príčinu svojich zdravotných problémov, vyliečila sa a znovu má chuť víťaziť na bielych svahoch.

„Možno budem pokračovať jeden, dva, tri alebo štyri roky – netuším,“ vyhlásila v rozhovore pre portál blick.ch, z čoho sa vo Švajčiarsku potešili. Znamená to, že by Lara naozaj štartovala na OH 2026 a na svojom obľúbenom svahu Olimpia delle Tofane niečo veľké dosiahnuť.

„Lyžovanie ma baví, necítim žiaden tlak. V kariére už nemusím nič robiť, stále môžem,“ pokračovala zlatá zo super-G na poslednej olympiáde v Pekingu, ktorá minulú sezónu viac ako so súperkami bojovala so svojimi problémami. Všetko sa vraj začalo už v polovici novembra, keď sa začal viac ako zvyčajne potiť a v prestávke medzi štartami išla zmrznúť.

Začiatkom decembra sa prihlásili problémy s dýchaním, po pár krokoch je vyčerpaná. Nikto na to nemal vysvetlenie, ani lekári. „Bála som sa," hovorí dnes a pridáva vysvetlenie toho, čo jej bolo: „Jarný rozbor ukázal, že mám zápal pľúc. To však nebolo všetko. Objavili mi záhadný vírus... Našťastie je už všetkému koniec. Brala som kortizón vo forme liekov.“

Po takejto liečbe sa istý čas zotavovala, no dnes je späť vo forme a hovorí: „Nemyslela som si, že v 31 rokoch sa budem cítiť lepšie ako v 20. Ale je to tak. Samozrejme, sú dni, keď cítim bremeno mnohých rokov vo Svetovom pohári. Na druhej strane je to normálne.“ Po tréningu rýchlosti a techniky v Čile je pripravená na otvorenie sezóny v Söldene (22. októbra).