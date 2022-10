V zápase švédskej ligy proti Malmö (4:1) si útočník Leksandu sklepol puk futbalovým štýlom, pätičkou ho dostal na čepeľ hokejky a po jeho prihrávke zakončil presne Ashton. Kapitán slovenského bronzového tímu zo ZOH v Pekingu má v tejto sezóne na konte dva kanadské body za asistenciu.

Marek Hrivik showing off his hand-eye with an incredible assist 🔥



