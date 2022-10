Kuriózny koniec trénera na lavičke francúzskeho tímu: Vyhadzov za nevhodné gesto smerom k fanúšikom

Kouč hostí v nadstavenom čase verbálne konfrontoval hlavného rozhodcu Mathieua Vernicea. Podľa jeho názoru dostatočne netrestal fauly zo strany domácich hráčov. Prostredník, za ktorý si vyslúžil červenú kartu, ukázal tesne pred rozhovorom s arbitrom v reakcii na urážky zo strany priaznivcov Clermontu.

Rozhodnutiu o ukončení spolupráce predchádzalo udelenie desaťdňového dištancu od vedenie súťaže. „Predstavitelia klubu využili toto hrubé gesto, ktoré hlboko ľutujem, ako zámienku na moje prepustenie," uviedol Furlan pre miestne noviny.

Auxerre získalo v predchádzajúcich šiestich zápasoch len jeden bod a v tabuľke mu patrí 16. miesto. Od zostupového pásma ho delí lepšie skóre v porovnaní s Angers, v najvyššej francúzskej súťaži pôsobí prvýkrát po desiatich rokoch. Informácie priniesla AP.

The reaction of Auxerre coach Jean-Marc Furlan to being sent off yesterday 😂 pic.twitter.com/YtKNi1wlXs