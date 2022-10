Tréner Weiss dodržal slovo: Traja hráči Slovana schytali tvrdé tresty!

Tréner Slovana Vladimír Weiss starší (58) po vysokej prehre v Trenčíne povedal, že vyvodí dôsledky. Slovo dodržal!

Toto povedal tréner Vladimír Weiss st. po blamáži v Trenčíne, kde Slovan prehral 4:0. „Samozrejme, je to hanba pre klub, pre mňa a verím, že aj pre hráčov, aj keď asi nie všetkých. Musím z toho vyvodiť dôsledky, pretože takto sa za klub nehrá a nebojuje,“ vypenil po stretnutí skúsený tréner.

ŠK Slovan Bratislava potrestal trojicu futbalistov. Podľa informácií portálu sport.sk si to odniesli - Uche Agbo, Richard Križan a Ivan Šaponjič. Po fiasku v Trenčíne sa špekulovalo, že niektorí hráči pôjdu do béčka. To sa však nestalo, tresty sú omnoho tvrdšie. Trojica futbalistov by mala do konca sezóny trénovať individuálne.