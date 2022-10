Slafkovský prehovoril pred debutom v NHL: TOTO som musel rýchlo spraviť! Dúfam, že som to nepokazil

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) sa už teší na debut v drese Montrealu Canadiens. Ako náhle sa dozvedel, že si zahrá prvý zápas v NHL, urobil toto.

Rodák z Košíc bude debutovať v najprestížnejšej lige sveta proti Torontu Maple Leafs. Duel sa odohrá zajtra v noci stredoeurópskeho času. "Sú to naozaj skvelé pocity. Vždy som veril, že sa dostanem do prvého tímu Montrealu. Dozvedel som sa to spolu s ostatnými mladými chalanmi pred dnešným tréningom. Sezóna sa ešte len začína a musíme bojovať, aby sme si udržali miesto v tíme. Nič sa ešte nekončí. Keď už hráte v NHL, tak sa každý deň snažíte dokazovať, že tam patríte,“ prezradil slovenský reprezentant.

Slafkovský odohral v príprave za Montreal šesť zápasov. Skórovať sa mu nepodarilo, pripísal si dve asistencie. Bezprostredne po oznámení nominácie Montrealu napísal rodičom, aby sa prišli pozrieť na jeho debut v NHL. „Hneď som písal rodičom, že môžu prísť. Dúfam, že to stihnú a budú tu.” povedal Slafkovský pre klubový web Montrealu.