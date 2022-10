Kedy rozhodne NY Islanders o osude Pánika? Zlé správy v prípade Pospíšila

Hokejový klub New York Islanders zo zámorskej NHL rozhodne o budúcnosti slovenského útočníka Richarda Pánika (31) v najbližších dvoch dňoch. Informoval o tom generálny manažér "ostrovanov" Lou Lamoriello na pondelkovej tlačovej konferencii.

Kanadský klub Calgary Flames zase oznámil, že zapísal útočníka Martina Pospíšila na listinu zranených hráčov, oficiálne ho trápi nešpecifikované poranenie v dolnej časti tela.

Tridsaťjedenročného Pánika nepozval klub z Long Islandu do svojho hlavného kempu, aj keď má s ním platnú zmluvu na najbližší ročník. Martinského rodáka dokonca zapísal na waiver listinu nechránených hráčov, na ktorej bol 24 hodín k dispozícii zvyšným klubom profiligy.

Žiadna organizácia však nevyužila príležitosť získať slovenského reprezentanta zadarmo. Tím New York Islanders už pred začiatkom prípravy oznámil, že Pánik v ňom nebude pokračovať.

Pánik odohral za Islanders v sezóne 2021/2022 iba štyri zápasy so ziskom jednej asistencie. Väčšinu ročníka strávil v záložnom tíme Bridgeport Islanders v nižšej AHL, v 28 dueloch nazbieral 12 bodov (7+5). Odtiaľ išiel na hosťovanie do klubu Chicago Wolves, ktorému pomohol k zisku Calderovho pohára. V NHL už má na konte 521 stretnutí základnej časti so ziskom 195 bodov (88+107), pôsobil aj v tímoch Toronto Maple Leafs, Arizona Coyotes, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings a Washington Capitals.

Dvadsaťdvaročný Pospíšil neabsolvoval v tohtoročnom prípravnom období ani jeden zápas pre zranenie, zotavuje sa z neho ako člen záložného tímu Calgary Wranglers z AHL. Zvolenský rodák odohral v sezóne 2021/2022 na farme 47 duelov základnej časti so ziskom 25 bodov (7+18), v jedenástich súbojoch play-off zaznamenal dva góly a štyri asistencie. "Plamene" ho draftovali v roku 2018 zo 105. miesta. Šancu zahrať si v profilige mu zatiaľ nedali, no má za sebou už 98 duelov v AHL.