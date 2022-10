Útočník Třinca Marko Daňo strelil najrýchlejší hetrik v Česku od roku 1993: Za formou budú asi stejky

Sype mu to! Bronzový medailista z Pekingu 2022 Marko Daňo (27) exceluje v drese českého majstra z Třinca. V nedeľňajšom súboji proti Litvínovu (4:1) strelil najrýchlejší hetrik v histórii od úvodu zápasu. Tretí gól padol v čase 7:17 min.

Tri góly dal v priebehu 5:47 min., čo je zase 10. najkratší čas v histórii. Denníku Nový Čas prezradil, že za skvelou formou budú asi stejky, na ktoré chodí deň pred zápasmi!

Bol to prvý hetrik v kariére?

Na seniorskej scéne áno, takže trošku dosť som sa načakal. (smiech) Som však veľmi rád, že sme konečne doma zabrali naplno a verím, že nás triumf nad Litvínovom nakopne na víťaznú vlnu.

Vedeli ste, že ste vytvorili klubový rekord?

Nie, povedali mi to až po zápase. Navyše, zrejme to bude aj najrýchlejší rekord v samostatnej ére od úvodu zápasu a celkovo v histórii je to 10. najrýchlejší hetrik v súťaži.

Aj ste si odložili puk na pamiatku?

Samozrejme.

Mali ste nejaký špeciálny obed pred duelom, keď vám to napadalo do bránky za necelých šesť minút?

To nie. Chodíme celý tím pred stretnutím na spoločné obedy. Ale za mojou formou môže stáť spoluhráč Vlado Dravecký. Už nejaký čas totiž chodíme pravidelne deň pred zápasmi na stejky, takže možno to bude v tom. Musíme teraz v tejto tradícii pokračovať.

Budete musieť za tri góly zacvakať niečo do klubovej pokladnice?

Už mi to pokladník spočítal. Sumu nebudem špecifikovať, ale chlapci v kabíne sa už z toho tešia.

Vlani ste v majstrovskej sezóne strelili v základnej časti 10 gólov, teraz máte po ôsmich kolách už na konte 8 zásahov. Plánujete pokoriť 20- či 30-gólovú hranicu?

Som rád, že mám taký skvelý štart do sezóny a pevne verím, že sa nielen mne, ale aj celému tímu bude dariť naďalej. Konkrétne gólové ciele si nedávam, hlavne, aby som bol zdravý a aby sa darilo klubu.

Pred 23 rokmi strelil hetrik za Třinec aj váš otec Jozef. Sledoval váš výkon v hľadisku?

On strelil hetrik 10. októbra 1999, ja teraz 9. októbra. Na zápase nebol a už som mu aj s humorom hovoril, že asi ani nebude chodiť, keďže som dal tri góly a on v hľadisku chýbal.

Sledujete na diaľku aj výkony spoluhráčov z reprezentácie v kempoch NHL?

Áno. Výborne sa predviedol Pali Regenda, verím, že mu dá Anaheim v úvode šancu. Držím palce aj ostatným chalanom, aby sa dostali do prvých tímov a mali úspešnú sezónu.

Ako strelil Marko hetrik

01:30 1:0

05:39 2:0

07:17 3:0

rozpätie: 5 minút a 47 sekúnd

Najrýchlejšie hetriky v ČR od roku 1993

1. Marko Daňo (Třinec) 07:17 - 9. októbra 2022

2. Jaroslav Bedňář (Slavia) 12:34 - 1. februára 2009

3. Jan Hladonik (K. Vary) 14:44 - 28. decembra 2021

4. Jan Eberle (Plzeň) 17:36 - 26. októbra 2019

5. Petr Ton (Sparta) 19:39 - 27. septembra 2013