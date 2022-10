Regendovi sa splnil sen: Nedraftovali ho, ale aj tak si zahrá NHL

Slovenský hokejista Pavol Regenda (22) si zahrá najprestížnejšiu hokejovú súťaž, hoci ho nedraftovali.

"Pracoval som pre tento moment celý život. Celkom dosť ma to zasiahlo, keď som sa o tom dozvedel. Splnil sa mi sen. Pravdepodobne si stále neuvedomujem, čo to znamená a aké to bude chodiť na štadión, ale som jednoducho šťastný," povedal podľa slovaknhl.sk hráč Dukly Michalovce v uplynulej sezóne.

Dvadsaťdvaročný útočník vie, že dobrá fazóna z prípravy mu negarantuje pevné miesto v zostave tímu z Kalifornie. "Musím pracovať tvrdo každý deň. Nezáleží na tom, či hrám tu, alebo doma. Pracoval som dlho, aby som sa sem dostal. Dokážem, že sem patrím," vyhlásil odhodlane Regenda.