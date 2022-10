Historický moment v rebríčku ATP: Jednotka a dvojka z jednej krajiny

To tu nebolo už 22 rokov a v 21. storočí sa to stalo prvý raz. Aj takýto môže byť pohľad už druhý týždeň na rebríček tenistov. Je to historický moment predovšetkým pre Španielsko! Práve z tejto krajiny totiž pochádza svetová mužská tenisová jednotka i dvojka.

Už dávnejšie, presnejšie po svojom triumfe na poslednom grandslamovom turnaji tenisového roka US Open sa najmladšou jednotkou všetkých čias stal Carlos Alcaraz (19) a minulý týždeň sa hneď za neho na druhú priečku zaradil jeho legendárny krajan Rafael Nadal (36). Prvýkrát v histórii patria prvé dve miesta dvom Španielom. Spôsobila to prehra Caspera Ruuda vo štvrťfinále turnaja v Soule. Nór po dvoch hodinách hry podľahol Japoncovi Yošihitovi Nišiokovi 6:2, 3:6, 6:2, čo stačilo Nadalovi na to, aby sa stal svetovou dvojkou a mohol sa tešiť zo svojho najlepšieho umiestnenia od apríla 2021, keď tento rok začal zo šiesteho miesta. Žiadna krajina v 21. storočí nemá na najvyšších priečka renkingu ATP svojich dvoch zástupcov. Aby sa k podobnému úkazu prepracovali, bolo treba sa pohrať v dávnej histórii... Treba sa vrátiť do roku 2000, keď sa niečo podobné stalo. Vtedy bol jednotkou Američan Andre Agassi a dvojkou jeho krajan Pete Sampras. Rebríček ATP: 1. (1.) Carlos Alcaraz (Šp.) 6740 b, 2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 5810, 3. (2.) Casper Ruud (Nór.) 5645, 4. (4.) Daniil Medvedev (Rus.) 5245, 5. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 5065, 6. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 5040, 7. (7.) Novak Djokovič (Srb.) 4320, 8. (11.) Taylor Fritz (USA) 3510, 9. (9.) Andrej Rubľov (Rus.) 3480, 10. (8.) Cameron Norrie (V.Brit.) 3445, ... 49. (48.) Alex MOLČAN 971, 97. (97.) Norbert GOMBOS 571, 137. (156.) Jozef KOVALÍK 422, 180. (222.) Lukáš KLEIN 314, 291. (282.) Andrej MARTIN 171, 326. (321.) Filip HORANSKÝ 151, 499. (495.) Lukáš LACKO (všetci SR) 67.