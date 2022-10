Prežili posledné škrty: Ktorí Slováci začnú sezónu v NHL a ktorí v AHL?

Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Pavol Regenda a Adam Ružička sa dostali na súpisku tímov NHL pre úvod nového ročníka. V zámorskej súťaži sa tak predstaví osem Slovákov.

Istotu už pred záverečnou hráčskou elimináciou mali Tomáš Tatar (New Jersey), Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington), Jaroslav Halák (NY Rangers) i jednotka draftu Juraj Slafkovský (Montreal).

Regenda si miesto v mužstve vyslúžil troma gólmi a štyrmi asistenciami v drese Anaheimu, v príprave bol najlepším strelcom Ducks. Obranca Nemec za New Jersey a ani Ružička za Calgary nebodovali, no napokon im miestenka neušla.



Slováci v NHL:

istota štartu v prvom tíme:

Tomáš Tatar (New Jersey)

Erik Černák (Tampa Bay)

Martin Fehérváry (Washington)

Jaroslav Halák (NY Rangers)

Juraj Slafkovský (Montreal)

Šimon Nemec (New Jersey)

Pavol Regenda (Anaheim)

Adam Ružička (Calgary)



sezónu odštartujú v AHL:

Martin Pospíšil (Calgary)

Samuel Kňažko (Columbus)

Miloš Kelemen (Arizona)

Marián Studenič (Dallas)

Filip Mešár (Montreal)

Dávid Hrenák (Los Angeles)

Martin Chromiak (Los Angeles)

Maxim Čajkovič (Tampa Bay)