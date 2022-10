Podľa FIA Red Bull v minulej sezóne porušil rozpočtový strop: Príde Verstappen o svoj prvý titul?

Tím Formuly 1 Red Bull porušil v predchádzajúcej sezóne rozpočtový strop. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) oznámila, že väčšie výdavky mala v roku 2021 aj britská stajňa Aston Martin.

F1 v predchádzajúcom roku zaviedla rozpočtový strop vo výške 149 miliónov dolárov s cieľom vytvoriť vyrovnanejšie podmienky a znížiť výdavky tímov ako Mercedes, Ferrari a RedBull.

Red Bullu hrozí dodatočný trest za tzv. „drobné” porušenie. Síce v oficiálnej správe nebola uvedená presná čiastka prekročenia, no podľa regúl to mohlo byť najviac 7,25 milióna dolárov. Podľa výpočtov konkurenčného Ferrari by takáto suma mohla predstavovať výhodu až siedmich desatín na jedno kolo, čo vo vrcholovom motoršporte predstavuje enormný rozdiel.

Tresty pre samotný Red Bull Racing a Aston Martin momentálne ešte nie sú známe. Rozhodne o nich až príslušná komisia, ktorej bola celá vec posunutá. Finančné pravidlá ale presne špecifikujú okruh trestov, z ktorých môže Rozhodcovská rada FIA pre rozpočty vyberať. Konkrétne sa jedná o verejné napomenutie, strhnutie konštruktérskych a/alebo jazdeckých bodov v šampionáte 2021, vylúčenie z časti šampionátu, obmedzenie testovania či zníženie rozpočtu, no ako najpravdepodobnejšia sankcia sa v tejto chvíli javí peňažná pokuta.